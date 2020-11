Rostock

Laboranten schlagen Alarm: Viele medizinische Labore bundesweit, die sogenannte PCR-Tests zur Diagnostik von Corona-Infektionen auswerten, sind überfordert. „Die rote Ampel wurde überfahren!“, warnt Prof. Jan Kramer, stellvertretender Vorsitzender des Interessenverbandes der akkreditierten Labore in der Medizin (ALM). Der vertritt etwa 80 Prozent aller medizinischen Labore in Deutschland, derzeit mehr als 200.

Klare Aussage: Die Labore seien „mit den aktuellen Anforderungsmassen der Sars-CoV-2-PCR überlastet“. Bei Fortsetzung „dieser Überflutung mit Proben oder Geräte- oder Personalausfall droht ein Zusammenbruch der Versorgung“.

Grund: Die Zahl der sogenannten Sars-CoV2-PCR-Tests steigt und steigt. Mehr als 1 440 000 Tests wurden in der vorletzten Woche bundesweit ausgewertet – plus 17 Prozent im Vergleich zur Woche zuvor. In vielen Städten und Kreisen dauert es 72 Stunden und länger, bis der Befund endlich vorliegt. Bundesweit stapeln sich 100 000 unbearbeitete Proben.

Zahl der Tests wächst auch in MV rasant

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wächst die Zahl der PCR-Tests rasant: Mehr als 25 400 Abstriche wurden zum Beispiel in der vorletzten Wochen in MV ausgewertet, so das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Zum Vergleich: Das sind etwa so viele wie im gesamten Monat Mai.

Kommentar: Testen, testen, testen: Die Labore in MV brauchen mehr Unterstützung

Und auch im Nordosten könnten fehlende Mitarbeiter zum Problem werden, warnen Laborbetreiber. Oder die Verfügbarkeit der benötigten Materialien für die Tests, so das Schweriner Gesundheitsministerium.

Kapazität der Labore lässt sich noch steigern

Aber: Noch lasse sich die Kapazität der Labore in MV steigern, erklärt Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Beispiel IMD Labor Greifswald: Aktuell sind hier 900 Tests täglich möglich, informiert Geschäftsführer Kristian Meinck. Und den Befund gibt es noch am gleichen Tag. Auch bei der Auslastung – derzeit etwa 80 Prozent – ist noch Luft nach oben. Bis Dezember soll die Kapazität „auf 5000 Tests pro Tag hochgefahren werden“, so Meinck.

Insgesamt zehn Labore sind im Nordosten mit Corona-PCR-Tests beauftragt. Vom Abstrich bis zum Erhalt des Befunds dauere es in MV im Schnitt zwei Tage, so Gunnar Bauer. Auch Proben aus anderen Bundesländern werden in MV bearbeitet.

Städte und Landkreise in MV rüsten bei Abstrichzentren auf

Derweil rüsten Städte und Landkreise in MV bei den Abstrichzentren auf: Wegen zum Teil stundenlanger Wartezeiten auf einen Corona-Test werden die Öffnungszeiten erweitert, so zum Beispiel am Sana-Hanse-Klinikum in Wismar. In Grevesmühlen am Ploggensee wird am Montag ein neues Abstrichzentrum eröffnet, ebenso in Rostock in der Hansemesse im Stadtteil Schmarl. Auch die Abstrichzentren in Stralsund, Neubrandenburg, Greifswald, Pasewalk, Ludwigslust und Schwerin haben gut zu tun, ebenso die mobilen Abstrichteams. Je nach Infektionslage könnten weitere Abstrichzentren hinzukommen, so Bauer. Von Montag an werden im Nordosten insgesamt 150 Bundeswehrsoldaten eingesetzt, um in den Gesundheitsämtern mit anzupacken.

Um eine Überlastung der Testcenter, Arztpraxen und Labore zu verhindern, hat jetzt das Robert-Koch-Institut seine Testkriterien angepasst: Getestet werden soll, so die Empfehlung, nur bei Atemnot, Fieber oder Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns. Oder wenn zum Beispiel Risikopatienten oder Pflegepersonal betroffen sind bzw. enger Kontakt zu vielen weiteren Personen bestand.

Von Thomas Luczak