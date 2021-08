Rostock

Ab dem 11. Oktober müssen Ungeimpfte ihre Corona-Tests selbst bezahlen. Wer sich trotz aller niedrigschwelligen Impfangebote jetzt gegen die Impfung entscheide, der „sorge letztlich dafür, dass die Pandemie weitergehe“, sagte Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats am Mittwoch. Da sei es nur schwer zu begründen, dass die Solidargemeinschaft für die Tests zahlt, damit die Ungeimpften ins Kino oder ins Konzert könnten.

Vor allem in den Touristengebieten Mecklenburg-Vorpommerns herrscht weiterhin großer Andrang in den Testzentren. Mit 80-100 Tests pro Tag ist etwa das Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Zingst noch immer sehr gut ausgelastet. Doch niemand weiß, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt und wie groß die Nachfrage nach Tests sein wird, wenn die Touristen abgereist sind und die Tests im Herbst aus eigener Tasche zu bezahlen sind.

Umfrage: Corona-Tests sollen kostenpflichtig werden: Wie finden Sie das?

„Wir fahren auf Sicht und passen uns den aktuellen Bedingungen an“, erklärt Thomas Powasserat vom DRK Landesverband MV. Für die Testzentren ist eine Planung derzeit fast unmöglich. Vor allem mit Blick auf das Personal ist das schwierig, da Kündigungsfristen eingehalten werden müssen. Aus dem Schweriner Gesundheitsministerium sickerte lediglich durch, man wolle ein Testzentrum pro Amtsbezirk erhalten. Die OZ erklärt, für wen die Tests auch künftig kostenfrei bleiben, was sie kosten und wo man sich künftig testen lassen kann.

Was kosten die Tests?

Aktuell vergütet die Kassenärztliche Vereinigung jeden Test mit maximal 11,50 Euro. Wie viel der Test ab dem 11. Oktober kosten wird, kann noch niemand genau sagen. Es ist durchaus vorstellbar, dass ein Wettbewerb zwischen den verschiedenen Testzentren entsteht. 20 bis 50 Euro kosten die Tests aktuell in Italien oder Griechenland. 20 Euro sei eine Größenordnung, mit der man auch in Deutschland künftig wird rechnen können, schätzt Susanne Montag, Prokuristin des Testanbieters Bioserv aus Rostock, der Testzentren in Wustrow und am Globus-Markt in Roggentin bei Rostock betreibt.

Für wen bleiben die Tests kostenfrei?

Personen, die zum Beispiel aufgrund von Vorerkrankungen nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, sollen weiterhin kostenlose Antigen-Schnelltests erhalten. Vor allem Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können sich also weiter in jedem Testzentrum kostenfrei testen lassen.

Wo kann ich mich ab dem 11. Oktober testen lassen?

Noch ist für die Betreiber der Testzentren nicht abzusehen, wie groß die Nachfrage ab Oktober sein wird. Voraussichtlich wird es im Herbst eher weniger und kleinere Testzentren mit eingeschränkten Öffnungszeiten in zentralen Lagen geben. „Viele Einrichtungen werden schließen müssen, weil es wirtschaftlich nicht vertretbar ist“ heißt es etwa bei Bioserv. Die beiden Bioserv-Testzentren in Wustrow und Rostock kommen in jedem Fall auf den Prüfstand. Susanne Montag von Bioserv bedauert: „Das ist traurig für die Menschen, die fernab von einem Testzentrum leben und sich nicht impfen lassen können.“

Von Annabelle von Bernstorff