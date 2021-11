Rostock

Die Corona-Zahlen steigen kontinuierlich an, sodass Bund und Länder eine wichtige Neuerung in der Coronavirus-Testverordnung beschlossen, die eigentlich gar nicht so neu ist: der Schritt zurück zu kostenlosen Antigen-Schnelltests, bekannt als „Bürgertests“. Am 11. Oktober endete vorerst das kostenlose Testangebot für alle Bürgerinnen und Bürger, doch nun ist es zurück. Die OSTSEE-ZEITUNG klärt die wichtigsten Fragen.

Welche Neuerungen sind zu beachten?

Testen ist von Anbeginn der Pandemie ein wichtiges Mittel, um Infektionsketten möglichst präzise zurückzuverfolgen und zu unterbrechen. Seit Samstag, 13. November 2021, ist das kostenlose Testangebot für alle Bürgerinnen und Bürger deutschlandweit wieder in Kraft getreten, sodass sich jede Bürgerin und jeder Bürger wieder kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen kann.

Mit Inkrafttreten der 2G-Regelung muss jedoch auf die Warnampel-Stufe im jeweiligen Landkreis geachtet werden: Bei der „orangen“ Risikostufe an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen dürfen nur Geimpfte und Genesene viele Innenbereiche betreten und Dienstleistungen nutzen. Ein negativer Corona-Test hilft dann nicht mehr.

Die Risikostufen „orange“ und „rot“ werden ab jetzt früher erreicht, da die entsprechenden Werte herabgesetzt wurden: Ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt ist nun „orange“ ab einem Wert von 7,0, „rot“ bei einer 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten über 11.

Wo benötige ich einen Corona-Test?

Bei der „gelben“ Stufe der Corona-Warnampel besteht in einer kreisfreien Stadt oder in einem Landkreis bereits eine umfassende Testpflicht für ungeimpfte Personen in diversen Innenräumen, beispielsweise bei körpernahen Dienstleitungen, Fitnessstudios, Kultureinrichtungen, Indoor-Freizeitbereichen, Fahrschulen, Gastronomie sowie bei Veranstaltungen im Innenbereich. Die Antigen-Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein. Bei Großveranstaltungen, Diskotheken und Clubs muss ein PCR-Test vorgelegt werden.

Geimpfte sowie Genesene sind von der Testpflicht in den genannten Bereichen befreit.

Woher bekomme ich einen Corona-Test?

Derzeit sind rund 300 Schnelltesteinrichtungen in MV in Betrieb. Zudem kann ein Schnelltest beim Hausarzt oder in der Apotheke durchgeführt werden. Termine hierzu sind überwiegend online zu buchen, manchmal ist eine Terminvereinbarung auch telefonisch möglich.

Welche Ausnahmen gibt es bei einer 2G-Regelung?

Das 2G-Modell findet keine Anwendung bei Friseuren, in Krankenhäusern, an Schulen, in öffentlichen Einrichtungen sowie Grundversorgungsgeschäften. Außerdem sind von der 2G-Regelung unter anderem Kinder unter 7 Jahren ausgenommen. Bis zum Jahresende gilt diese Ausnahme auch für Schwangere sowie für Kinder bis 12 Jahren und für Kinder und Jugendliche von 12 bis 18 Jahren sowie bei impfbefreiten Personen gegen Vorlage eines tagesaktuellen Tests.

Wer kann oder muss sich testen lassen?

Die neue Verordnung vom Bundesgesundheitsministerium erfasst den Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche.

Prinzipiell ist das kostenlose Testangebot für alle freiwillig und gilt unabhängig vom Impf- oder Genesungsstatus, wobei Ungeimpfte im Gegensatz zu Geimpften und Genesenen bei einer 3G-Regelung auf diese Tests zurückgreifen müssen, um Innenbereiche und Dienstleistungen nutzen zu können.

Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmern, die nicht im Homeoffice tätig sind, mindestens zweimal wöchentlich kostenlose PCR-, Selbst- oder Schnelltests anbieten. Die Arbeitnehmer sind jedoch auch hier nicht dazu verpflichtet, dieses Angebot wahrzunehmen.

Vollständig gegen das Corona-Virus geimpfte Personen, deren letzte Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt und genesene Personen, deren Corona-Infektion mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt, sind von der Testpflicht ausgenommen.

Nebst Geimpften und Genesenen sind auch Schülerinnen und Schüler von der öffentlichen Testnachweispflicht befreit, da sie regelmäßig an den Schulen getestet werden.

Was ist bei einem positiven Testergebnis zu tun?

Sollte ein Schnelltest-Ergebnis positiv ausfallen, wird der Getestete darüber informiert und ein PCR-Test veranlasst. Bei einem positiven Testergebnis kann sich die getestete Person telefonisch an den Patientenservice (116117) oder an seinen Hausarzt wenden, um den PCR-Test machen zu lassen. Da PCR-Tests eine Infektion mit dem Corona-Virus frühzeitiger und bei bereits geringerer Viruslast erkennen, können sie das Ergebnis eines Antigen-Schnelltests präzisieren. Bis das PCR-Testergebnis vorliegt, sollten sich Getestete selbst isolieren und die AHA+A+L-Regeln einhalten (Abstand, Hygieneregeln, Alltagsmaske, Corona-Warn-App, Lüften).

Von Caroline Bothe