Schwerin

Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) hat am Dienstag Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten in den Seehäfen und an der Grenze zu Polen angekündigt. Außerdem sollen stichprobenartige Kontrollen an der Autobahn stattfinden, wie Glawe am Dienstag in Schwerin sagte.

Die Bundesregierung will noch in dieser Woche eine Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten einführen.

Von dpa