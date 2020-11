Rostock

Corona breitet sich auch bei uns im Land weiter aus – fast täglich werden neue Infektionsherde gemeldet. Das hat zur Folge, dass sich auch immer mehr Leute testen lassen wollen oder müssen. Die bisherigen Testzentren kommen dabei schnell an ihre Belastungsgrenzen. Daher werden landesweit neue eröffnet.

Auf die Schnelle herauszufinden, wo man sich testen lassen kann und zu welcher Zeit, ist aber gar nicht so einfach. Die OZ hat deshalb eine Liste aller Corona-Testzentren in MV zusammengestellt.

Corona-Testzentren in Rostock

Universitätsmedizin, Schillingallee 35, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 11 Uhr, Tel.: 0381 / 49 41 19 7, Fax: 0381 / 49 46 86 11 98, Hinweis: Test nur auf gefaxte Überweisung

Centogene, Am Strande 7, Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 8 bis 10 Uhr und von 11.30 bis 13.30 Uhr, Tel.: 0381 / 80 11 34 00, Hinweis: zusätzliche Termine nach telefonischer Absprache möglich

Hansemesse, Zur Hansemesse 1, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr, Tel.: 0381 / 44 00 50 0, Fax: 0381 / 44 00 50 1, Hinweis: an das Abstrichzentrum gesendete Überweisung des Hausarztes oder Gesundheitsamtes nötig, Ausweis ist mitzubringen

Abstrichzentren im Landkreis Rostock

Güstrow, KMG-Klinikum, Friedrich-Trendelenburg-Allee 1, öffnet ab Montag, 9. November, Hinweis: Abstriche nur mit vom Gesundheitsamt veranlassten Termin

Testen lassen im Landkreis Nordwestmecklenburg

Wismar, Sana Hanse-Klinikum, Friedrich-Wolf-Straße, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr, Tel.: 03841 / 33 10 11, Fax: 03841 / 33 10 12, Hinweis: Anmeldung über Telefon oder Fax

Grevesmühlen, DRK-Pflegestützpunkt, Am Ploggensee 4, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr, E-Mail: AbstrichzentrumGVM@Nordwestmecklenburg.de, Fax: 03841 / 30 40 83 05 0, Hinweis: Anmeldung per Überweisung von Hausarzt oder Gesundheitsamt via Fax oder E-Mail

Corona-Testcenter im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald, Universitätsmedizin, Fleischmannstraße 8, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 12.30 Uhr, Fax: 03834 / 86 44 98, Hinweis: Anmeldung per Fax, Anfahrt mit Pkw empfohlen, da „drive through“-Prinzip

Pasewalk, An der Kürassierkaserne, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr, E-Mail: AZ-PW@kreis-vg.de, Fax: 03834 / 87 60 92 37 1, Hinweis: Anmeldung per Fax oder E-Mail

Bansin auf Usedom, Badstraße 20, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 14 Uhr, Freitag von 8.30 bis 11 Uhr, Hinweis: Termin nicht nötig

Abstrich-Testzentrum im Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund, Helios Hanseklinikum, Rostocker Chaussee 70, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr, Fax: 03831 / 35 38 65, Hinweis: Anmeldung per Fax

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg, Begonienstraße 20, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr, Tel.: 0395 / 36 96 60 07, Fax: 0395 / 36 96 60 06, Hinweis: Anmeldung per Fax, vorläufiger Betrieb bis 30. November

Auf Covid-19 testen lassen in Schwerin

DRK, Werderstraße 1, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr, Tel.: 0385 / 54 53 33 0, Hinweis: vorläufiger Betrieb bis 11. Dezember

Testzentrum im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Ludwigslust, Westmecklenburg-Klinikum Helene von Bülow, Neustädter Straße 1, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr, Tel.: 03871 / 72 25 32 2, Hinweis: Anmeldung per Telefon, Testung nicht für Patienten mit Symptomen

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollte Ihnen ein weiteres Corona-Testzentrum in MV bekannt sein, melden Sie sich gerne unter online@ostsee-zeitung.de mit dem Stichwort „ Testzentrum“.

Von OZ