Herbstferien zu Ende, studentische Hilfskräfte noch in den Ferien und jede Menge neue Risikogebiete: Die Testzentren in Mecklenburg-Vorpommern sind total überlaufen. OZ-Reporter Michael Meyer hat sich in die Warteschlange in Rostock gestellt und mit den Betroffenen gesprochen. Klar ist: Am Personal liegt’s nicht.