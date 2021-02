Aktuell beraten Bund und Länder darüber, wie es mit dem Corona-Lockdown in Deutschland weitergeht. Einige nächste Schritte für MV sind bereits klar. Wie die OZ aus Verhandlerkreisen erfahren hat, sollen Friseure ab 1. März wieder öffnen dürfen. Auch für Kitas und Schulen gibt es einen Plan. +++ Wir berichten hier im Liveblog.

