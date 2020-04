Corona-Tote aus Rostock: 59-Jährige starb auf Krebsstation in Hamburg

Rostock

17 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in MV musste das Landesgesundheitsamt bisher melden. Der jüngste Fall, gemeldet am Montagnachmittag, lässt jedoch viele Fragen auf: Denn das Landesamt für Gesundheit und Sozial (Lagus) schrieb in seinem täglichen Lagebericht, dass eine 59 Jahre alte Frau verstorben sei – allerdings in Hamburg, nicht in ihrer Heimstadt Rostock.

Patientin auf „Skandal-Station“?

Weder die Landesbehörden noch die Hansestadt Rostock wollen zu dem außergewöhnlichen Fall äußern. Rostocks Stadtsprecherin verweist auf „Gründe des Datenschutzes“. Nur so viel sagt immerhin das Lagus: Die 59-Jährige habe an schweren Vorerkrankungen gelitten.

Nach OZ-Informationen aber wurde die Frau auf der so genannten „Skandal-Station“ des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) in Hamburg behandelt. Vor zwei Wochen waren auf einer besonders abgeschirmten onkologischen Station in dem Krankenhaus erste Covid-19-Fälle bekannt geworden. Der Ausbruch des Virus in dem geschützten Bereich ist in Hamburg mittlerweile sogar ein Fall für die Staatsanwaltschaft.

UKE spricht von „Knochenmarkserkrankung“

Insgesamt 40 Patienten und Mitarbeiter erkrankten, zwei starben an der Infektion mit dem neuen Coronavirus. Ein 80-jähriger Patient habe an Blutkrebs gelitten, eine 59-jährige Patientin an einer Knochenmarkserkrankung. Beide seien „in der Endphase ihrer Krebserkrankung unter der Covid-19-Infektion verstorben“, zitiert die Tagesschau die Sprecherin des UKE, Saskia Lemm.

