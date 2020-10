Rostock

Führende Verbände der Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern haben sich gegen ein Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Risikogebieten ausgesprochen. Nach Ansicht einer wachsenden Mehrheit in Wissenschaft und Politik sei dies aktuell kein angemessenes und notwendiges Instrument zur Eingrenzung der Pandemie, teilten die Verbände am Dienstag mit.

Gleichzeitig forderten sie vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch klare bundeseinheitliche Regeln für das Reisen aus Risikogebieten. Bei den Unterzeichnern handelt es sich um den Landes-Tourismusverband, den Dehoga, den Bäderverband, den Campingverband sowie um den Verein Landurlaub.

Die Verbände forderten einheitliche Verordnungen aller Bundesländer, damit die Reisen aus und in Risikogebiete ohne Quarantäne möglich sind. Zu den Forderungen gehören auch die ausreichende Bereitstellung von Schnelltests für Reisende sowie die Überprüfung geltender Regelungen auf ihre Verhältnismäßigkeit. Auch sollte es keine Regeln und Festlegungen für das Reisen nach und aus Mecklenburg-Vorpommern geben, aus denen sich Wettbewerbsnachteile ergeben könnten.

Die Tourismusbranche MV verwies darauf, dass sie bislang mit Verantwortung und Vorbildwirkung durch die Corona-Krise gegangen sei. Dem Gesundheitsschutz sei höchste Priorität eingeräumt worden, es seien Maßstäbe gesetzt worden. Die in MV angewandten Schutzstandards und Hygienekonzepte hätte die Ausbreitung des Corona-Virus verhindert und den sicheren Tourismus möglich gemacht.

Von RND/dpa