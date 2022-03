Greifswald

Knapp zehn Prozent des Personals am Uniklinikum Greifswald ist nicht geimpft. Geht es nach der Bundesregierung sollen diese etwa 400 Personen ab dem 16. März nicht mehr arbeiten dürfen. Dann tritt die Impfpflicht im medizinischen Bereich in Kraft.

Rechtfertigung für das Gesetz ist die Annahme, dass von einer ungeimpften Pflegekraft ein höheres Risiko für eine Ansteckung mit dem Coronavirus ausgeht als von einer geimpften Pflegekraft. Doch ist das wirklich so? Gerade vor dem Hintergrund, dass sich ungeimpftes Personal täglich testen lassen muss, während geimpfte Kollegen nur zwei Mal pro Woche einen Schnelltest durchführen?

Höheres Risiko bei Ungeimpften

Christian Arns, Sprecher der Greifswalder Unimedizin, stellt klar, dass von einer ungeimpften Person grundsätzlich ein höheres Ansteckungsrisiko ausgeht als von einer geimpften Person. Das gelte auch für eine ungeimpfte Person mit negativem Schnelltest. „Wenn sich zwei symptomfreie Menschen gegenüberstehen, wobei der eine geboostert ist ohne Test und der andere ungeimpft mit Test, trägt derjenige die höhere Wahrscheinlichkeit in sich, trotzdem mit dem Coronavirus infiziert zu sein, der ungeimpft ist“, so Arns.

Wesentlicher Grund hierfür sei die Ungenauigkeit der Schnelltests. Diese erkennen Infektionen zu häufig nicht. „Von den Schnelltests wissen wir seit Langem, dass sie nur eine begrenzte Aussagekraft haben“, sagt Arns weiter. Schnelltests könnten daher nicht als präventive Maßnahme angesehen werden, sagt Professor Klaus Hahnenkamp, Leiter des Coronakrisenstabes der Unimedizin.

„Die Tests sind im Grunde dazu da, diejenigen, die trotz aller Schutzmaßnahmen infiziert sind, im letzten Moment herauszufischen – leider oft nach dem letzten Moment“, so Hahnenkamp weiter. In der Regel schlage ein Schnelltest erst an, wenn die Person bereits zwei Tage lang ansteckend war. Da Ungeimpfte ein höheres Risiko haben, sich anzustecken, sei die Wahrscheinlichkeit größer, dass diese unbemerkt das Virus in sich tragen.

„Die Sicherheit entsteht erstens durch die Hygienemaßnahmen und zweitens dadurch, nicht zu erkranken, wobei wiederum die Impfung hilft“, verdeutlicht Chefhygieniker der Unimedizin, Professor Nils-Olaf Hübner. Schnelltests seien deswegen ausschließlich in Kombination mit weiteren Maßnahmen wie Abstand, Hygiene, Kontakte reduzieren und eben der Impfung zu sehen.

Schnelltests schlagen bei Geimpften seltener an

Erwiesen ist ebenfalls, dass Geimpfte aufgrund der Impfung seltener Symptome haben und damit auch eine geringere Viruslast in sich tragen. Dieser Umstand ist wiederum der Grund, dass die Schnelltests bei Geimpften seltener eine Infektion mit dem Coronavirus erkennen.

Führt das nicht dazu, dass Schnelltests bei einem Ungeimpften eine höhere Treffsicherheit und damit Aussagekraft haben? „Alkoholtests schlagen auch deutlicher aus, wenn der Fahrer richtig besoffen ist. Das ist aber doch kein Argument fürs alkoholisierte Fahren“, sagt Klinikumssprecher Arns.

„Entscheidend für die Betroffenen und ihre Umgebung ist, dass die Gefahr der Infektion gesenkt wird. Die ist bei Geimpften um ein Vielfaches geringer. Das ist der zentrale Wert der Impfung.“ Arns betont weiterhin, dass Geimpfte deutlich leichtere Krankheitsverläufe zeigen und nur in seltenen Fällen im Krankenhaus oder gar auf einer Intensivstation betreut werden müssen.

Von Katharina Degrassi