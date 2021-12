Hannover

Inzwischen ist klar: Auch wer geimpft ist, kann trotzdem andere Menschen anstecken. Doch wie groß ist der Anteil den Ungeimpfte und Geimpfte jeweils am Pandemiegeschehen haben? „Wir haben eine Pandemie, zu der alle beitragen – auch die Geimpften, wenn auch etwas weniger”, sagte etwa der Virologe Christian Drosten im November.

Wie genau sich das Infektionsgeschehen verteilt, ist allerdings schwer zu sagen. Laut einer Modellierung könnten Ungeimpfte an etwa acht bis neun von zehn Corona-Infektionsfällen in Deutschland beteiligt. Das berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Humboldt-Universität zu Berlin in einer Studie, die auf dem Preprint-Server „Medrxiv“ erschienen ist.

Untersuchung: bis zu 76 Prozent der Infektionen gehen auf Ungeimpfte zurück

Demnach gingen im Zeitraum vom 11. Oktober bis 7. November schätzungsweise bis zu 76 Prozent aller Infektionen in Deutschland auf Ungeimpfte zurück, die andere mit dem Virus ansteckten. Den verbleibenden Anteil der Infektionsfälle führen die Forschenden auf Geimpfte zurück.

Von RND/bk/asu