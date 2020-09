Rostock

Ist Sport in Corona-Zeiten wichtiger als Kultur? Die notleidende Veranstaltungsbranche in MV kritisiert, dass inzwischen wieder Sportveranstaltungen mit Tausenden Besuchern erlaubt sind, während Konzerte reihenweise abgesagt werden müssen.

„Mir kann niemand erklären, warum das Coronavirus sich bei einem Basketballspiel anders verhalten soll als bei einem Klavierkonzert“, sagt Frank Holle, Chef der Rostocker Veranstaltungsagentur Goliath.

Karat würde kommen

Er bezieht sich damit auf die Ausnahmeregelung, wonach in der Rostocker Stadthalle die Zweitliga-Basketballer der Seawolves und auch die Handball-Drittligisten vom HC Empor vor bis zu 1500 Zuschauern spielen dürfen. Bei Konzerten gilt dagegen weiterhin die Obergrenze von 200 beziehungsweise ausnahmsweise auch 400 Gästen. „Wenn ich deutschen Künstlern wie den Gruppen Karat und City oder Sänger Frank Schöbel zusichern könnte, dass 1500 Besucher kommen dürfen, würden sie sofort zusagen“, glaubt Holle.

Das bestätigt Karat-Sänger Claudius Dreilich: „Nicht eine Band würde sagen: ,Wir kommen nicht’. Wenn ein Veranstalter uns anfragt und uns einen konkreten Termin anbietet, würden wir zusagen.“ Die Fans in MV hätten eine ganz eigene Herzlichkeit, so Dreilich: „Man merkt sofort, ob das Publikum einen liebt oder nicht – und uns lieben sie offenbar, sonst würden sie nicht zu den Konzerten kommen.“

Keine Konzerte 2020 in MV

Im Veranstaltungskalender der Rostocker Stadthalle ist für den 18. Dezember ein Konzert von Karat eingetragen. In einem OZ-Interview hatte Stadthallen-Chefin Petra Burmeister kürzlich angekündigt, es werde in diesem Jahr keine großen Konzerte mehr geben. Zum Karat-Konzert könnten also nach jetzigem Stand höchstens 400 Fans kommen. Dreilich geht davon aus, das Karat auch tatsächlich spielen wird.

Kulturministerin Bettina Martin ( SPD) räumt ein: „Wir wissen, dass die notwendigen Einschränkungen bei den Veranstaltungen aufgrund von Corona gerade für den kulturellen Bereich eine enorme Herausforderung sind.“

Derzeit würden die Veranstalter Erfahrungen mit den jüngsten Lockerungen im Kulturbereich sammeln und auswerten. Die Diskussionen über alternative Modelle für sichere Kulturveranstaltungen liefen. „Darüber hinaus werden wir in den kommenden Wochen prüfen, ob weitere Schritte möglich sind“, verspricht Martin.

Voraussetzung Hygienekonzept

Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) erklärt die Erlaubnis für große Sportveranstaltungen vor allem mit den vorgelegten Hygienekonzepten: „Unsere Spitzenvereine haben über Wochen sehr intensiv an ihren detaillierten auf den Veranstaltungsort bezogenen Schutzkonzepten gearbeitet.“ Sie seien Voraussetzung für die Genehmigung gewesen.

Aus dem Ministerium hieß es zudem, dass die Sportvereine den Vorteil hätten, dass ihre Konzepte auf alle Saisonspiele anzuwenden seien, da die Rahmenbedingungen immer gleich seien. Bei Konzerten mit wechselnden Künstlern dagegen müsse im Zweifelsfall jedes Mal ein neues Konzept erstellt werden. Grundsätzlich würden aber die gleichen Anforderungen gelten – egal ob im Sport oder in der Kultur. Es werde daher kein Bereich benachteiligt.

Auch Andreas Markgraf, Prokurist bei der Rostocker Stadthallengesellschaft, meint, dass Veranstalter mit einem ausgearbeiteten Schutzkonzept durchaus Chancen auf ein größeres Konzert hätten. Bislang habe es aber noch niemand versucht.

Von Axel Büssem