Hannover

Es gibt mittlerweile zwei Theorien: Die erste ist, dass das Virus bei einem Laborunfall im Institut für Virologie im chinesischen Wuhan auf den Menschen übergesprungen ist. Hierzu gibt es aber bislang kaum seriöse Belege. Als wahrscheinlicher gilt, dass der Erreger von Tieren stammt, die auf dem Wildtiermarkt in Wuhan verkauft wurden. Dass das Coronavirus vom Tier auf den Menschen übertragen wurde, legen gleich zwei neue internationale Studien nahe, die vor wenigen Tagen erschienen sind. Beide Arbeiten müssen noch von unabhängigen Expertinnen und Experten überprüft werden.

Für die erste Studie nutzte das Forscherteam um den Evolutionsbiologen Michael Worobey von der University of Arizona Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die bei der Mission Anfang vergangenen Jahres gesammelt wurden. Damals waren Fachleute nach Wuhan gereist, um den Ursprung des Coronavirus genauer zu untersuchen. Sie waren zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Übertragung des Erregers von Fledermäusen über ein anderes Tier auf den Menschen am wahrscheinlichsten ist.

Worobey und sein Team verwendeten die Daten der WHO, um die Längen- und Breitengrade von 156 Covid-19-Fällen, die im Dezember 2019 in Wuhan aufgetreten sind, zu bestimmen. Die höchste Dichte an Fällen konzentrierte sich demnach um den Wildtiermarkt. Für die Kartierung der Covid-19-Fälle im Januar und Februar 2020 griffen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Daten der Social-Media-App „Weibo“ zurück, über die Menschen wegen einer Corona-Erkrankung um Hilfe bitten konnten. Die 737 registrierten Fälle konzentrierten sich nicht auf den Markt, sondern auf andere Teile des Stadtzentrums von Wuhan. Die Forschenden werteten dies als Hinweis darauf, dass sich das Virus vom Markt aus weiter in der Stadt ausgebreitet hat.

Zwei Sars-CoV-2-Linien entstanden getrennt voneinander in Tieren

Die zweite Studie, die das internationale Forscherteam vorlegte, beschreibt, dass das Coronavirus möglicherweise zweimal auf Menschen übergesprungen ist, die auf dem Wildtiermarkt gearbeitet und eingekauft haben. In genetischen Proben, die zwischen Dezember 2019 und Mitte Februar 2020 gesammelt wurden, wiesen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwei Sars-CoV-2-Linien mit verschiedenen Mutationen nach: Linie A und Linie B. Beide seien getrennt voneinander in Tieren entstanden und hätten sich dann eigenständig an den Menschen angepasst.

„Die erste zoonotische Übertragung betraf wahrscheinlich Viren der Linie B und fand Ende November/Anfang Dezember 2019 und nicht früher als Anfang November 2019 statt“, heißt es in der Studie, „während die Einführung der Linie A wahrscheinlich innerhalb weniger Wochen nach dem ersten Ereignis erfolgte.“ Die frühesten Fälle der Linie A stünden „in keinem direkten epidemiologischen Zusammenhang mit dem Huanan-Markt“, sie würden aber von Personen stammen, die in der Nähe des Marktes lebten oder sich dort aufgehalten hatten.

Schicken Sie uns Ihre Frage! Haben Sie auch eine Frage zum Thema Corona, die wir beantworten sollen? Hier einreichen!

Keine Erkenntnis, von welchen Tieren Übertragung des Erregers ausging

Ähnliche Erkenntnisse lieferte am vergangenen Freitag eine Untersuchung des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und -prävention. Demnach seien in genetischen Proben, die im Januar 2020 auf dem Wildtiermarkt in Wuhan gesammelt wurden, ebenfalls Viren von zwei verschiedenen Linien gefunden worden. Beide Virenstränge seien von den Tieren auf dem Markt übertragen worden, schrieben die Fachleute. Von welchen Tieren die Übertragung des Erregers genau ausgegangen ist, konnte jedoch keine der Studien klären.

Von RND/lb