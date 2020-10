FAQ zu Covid-19 - Corona-Verdacht – und was nun? So sollten Betroffene in MV vorgehen

Sie haben Sorge, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben? Die OZ erklärt, wie Betroffene in Mecklenburg-Vorpommern sich richtig verhalten – von der Kontaktperson bis zum Reiserückkehrer – und ob diese einen möglichen Test selbst zahlen müssen.