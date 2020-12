Schwerin/Rostock

Da der seit November geltende Teil-Lockdown die Ausweitung der Corona-Infektionen nicht bremsen konnte, greift auch die Schweriner Landesregierung zu härteren Maßnahmen. Ziel sei es, vor allem die Kontakte massiv zu reduzieren, um die Ansteckungsgefahren zu verringern. Was der verschärfte Lockdown für das Weihnachtsfest bedeutet und welche Bußgelder bei Missachtung der neuen Regeln drohen, lesen Sie hier.

Wo ist man im Nordosten zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet?

Anzeige

Sie ist hierzulande im Öf­fent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr (Bus­se, Stra­ßen­bah­nen, Bahn, Taxis), im Innenbereich von Fahrgast­schiffen, in Reisebussen, im Einzel­handel sowie in Arzt- und anderen medizinischen Praxen vorgeschrieben. Die Maskenpflicht gilt auch an Bushalte­stellen und in anderen Wartebereichen im Freien von Einrichtungen der Personen­beförderung, sofern der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Auch an festgelegten Orten der Öffentlichkeit ist eine Maske zu tragen. Die Orte werden durch die Landkreise und kreisfreien Städte festgelegt und bekannt gegeben.

Wie viele Menschen dürfen Weihnachten gemeinsam feiern?

Von 24. bis einschließlich 26.12.2020 sind Zusammenkünfte mit bis zu maximal vier Personen über den eigenen Hausstand hinaus möglich. Dazugehörige Kinder im Alter bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die bis zu vier Gäste sowie die Kinder müssen Teil des engsten Familienkreises sein – dazu zählen Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder. Sie können sich dabei von ihren Haushaltsangehörigen begleiten lassen, wenn diese ebenfalls zum engsten Familienkreis gehören.Lesen Sie auch: Weihnachtsgottesdienste in MV: Das sind die neuen Regeln für Kirchgemeinden

Welche Sonderregelungen gibt es für Pendler im deutsch-polnischen Grenzgebiet?

Die sogenannten Grenzgänger können ohne Quarantäne­verpflichtung reisen, um ihrer beruflichen Tätigkeit oder Ausbildung nachgehen zu können. Voraussetzung: Sie weisen keine Symptome auf, die auf eine Erkrankung mit Covid-19 hindeuten. Die Notwendigkeit des regelmäßigen Grenzübertritts muss durch den jeweiligen Arbeitgeber, Dienstherren, Ausbilder, Auftraggeber, die Schule oder die Hochschule schriftlich bescheinigt werden. Diese Bescheinigung muss mitgeführt werden.

Kann ich derzeit Urlaub in MV machen?

Nein, das ist derzeit nicht möglich.

Darf ich aus beruflichen Gründen in den Nordosten reisen?

Das ist möglich. In diesen Zeiten ist es jedoch wichtig, Kontakte stark zu reduzieren. Die Landesregierung bittet zu prüfen, ob die Reise verschiebbar ist oder die dienstliche Angelegenheit auch per Telefon oder Internet geklärt werden kann.

Kann ich aus einem anderen Bundesland oder dem Ausland einen Tagesausflug in den Nordosten unternehmen?

Nein. Das ist laut Landesregierung derzeit leider nicht möglich.

Welche Bußgelder werden bei Verstößen gegen die neue Verordnung angedroht?

Wer das Verkaufsverbot für alkoholische Getränke in der Zeit jeweils von 22 bis 6 Uhr missachtet, dem drohen Bußgelder in Höhe von 500 bis 1000 Euro. Immerhin 50 bis 100 Euro sind demnach fällig, wenn man gegen das Verbot des Alkoholkonsums auf öffentlichen Plätzen verstößt. Das Ignorieren des beschlossenen „Böllerverbotes“ soll mit zehn bis 100 Euro sanktioniert werden. Noch sei der Bußgeldkatalog jedoch nicht in Kraft, betont eine Sprecherin des Schweriner Innenministeriums.Lesen Sie auch: Einkaufen in MV zu Silvester: Wie lange haben die Supermärkte am 31. Dezember geöffnet?

Von Volker Penne