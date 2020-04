Corona-Verstöße der Nachbarn anzeigen? Das sagen OZ-Leser

Rostock

Ein Großteil der OZ-Leser hält es nicht für richtig, Nachbarn wegen Corona-Verstößen bei der Polizei anzuzeigen. Stattdessen bevorzugen sie lieber das Gespräch. Das hat eine Online-Umfrage der OZ ergeben. 662 Leser haben insgesamt auf die Frage „Sollten jetzt Nachbarn wegen Corona-Verstößen angezeigt werden?“ geantwortet. 76,7 Prozent waren dagegen. Nur 23,3 Prozent stimmten ab, dass man unbedingt die Polizei rufen müsste.

Bis Mittwochabend hatte die Polizei nach Angaben des Innenministeriums 121 Straftaten im Zusammenhang mit Corona-Verboten in ganz Mecklenburg-Vorpommern registriert. Im Rostocker Rathaus gingen bis dahin allein mehr als 90 Hinweise von Bürgern auf Verstöße ein.

Bußgeldkatalog für Corona-Verstöße erlassen

Künftig gilt bei Verstößen gegen die Verbote zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus in MV ein Bußgeldkatalog. Bestraft werden unter anderem das Treffen in der Öffentlichkeit, die Teilnahme an verbotenen Veranstaltungen und der Besuch in Altenheimen. Die Bußgelder reichen bis zu 5000 Euro.

Von Pauline Rabe