Corona-Virus: Erster Verdachtsfall in Rostock

Erster Verdachtsfall der Infektion mit dem hochansteckenden Corona-Virus am Wochenende in Rostock: „Der Patient war von einer China-Reise zurückgekehrt. Er klagte über Fieber und Husten“, erklärte Prof. Dr. Emil Reisinger, Tropenmediziner der Uni Rostock, am Sonntag gegenüber der OZ. Zur sofort eingeleiteten Diagnostik gehörte auch die Untersuchung einer Sekret-Probe des Erkrankten durch das Institut für Virologie der Charité-Unimedizin Berlin, betonte der Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni Rostock.

Bereits mehr als 50 Tote in China

Derweil melden die chinesischen Gesundheitsbehörden aktuell mehr als 50 Tote durch die neue Lungenkrankheit. Etwa 2000 Menschen sind dort infiziert. In der Provinz Hubei war der Erreger vor wenigen Wochen auf Menschen übergesprungen – vermutlich auf einem Tiermarkt. Weltweit gibt es rund 30 bestätigte Infizierte – darunter mit drei Patienten in Frankreich auch die ersten Erkrankungen in Europa.

Entwarnung auch bei Verdachtsfall in Berlin

Bei dem Rostocker Patienten konnte inzwischen Entwarnung gegeben werden. „Die Testergebnisse aus Berlin zeigten, dass keine Corona-Infektion vorliegt. Vielmehr leidet der Betreffende an einer Grippe“, so Prof. Reisinger. Auch in Berlin hat sich am Sonntag in den DRK-Kliniken Mitte ein entsprechender Verdachtsfall nicht bestätigt.

Symptome der Erkrankung oft harmlos

Die Mediziner verweisen darauf, dass die Symptome bei Infektionen mit dem Corona-Virus vielfach eher harmlos ausfallen. Dazu gehörten leichtes Fieber und Unwohlsein. Dadurch breite sich der Erreger, der durch die sogenannte Schmier- und Tröpfcheninfektion weitergegeben wird, rasant aus. Gerade für ältere Personen, die unter Vorerkrankungen leiden, können die Folgen dramatisch sein. Husten, Kopfschmerzen, Atemnot und hohem Fieber folge mitunter eine Lungenentzündung.

Gerade vor Auslandsreise Impfung gegen Grippe wichtig

Indes warnt der Fachmann der Rostocker Unimedizin davor, die Risiken von Auslandsreisen zu verharmlosen. Gerade mit Blick auf die Reisewelle im Zusammenhang mit den in Kürze beginnenden Winterferien in MV sei große Vorsicht geboten. Tatsache ist, dass im Nordosten die ersten Grippefälle aufgetreten sind. Die Grippewelle naht. Allein im vergangenen Jahr wurden im Nordosten laut Landesamt für Gesundheit und Soziales 11 711 Fälle erfasst. Bundesweit erkrankten 274 242 Personen. Zudem ist die Dunkelziffer enorm.

Quarantäne im Urlaubsland droht

Wer bei der Einreise ins Urlaubsland mit Symptomen wie Fieber, Schüttelfrost oder Unwohlsein auffällt, dem droht mitunter die sofortige Einweisung in ein Krankenhaus vor Ort. Einen solchen Quarantäne-Aufenthalt, oftmals unter Bedingungen, die mit hiesigen Häusern nicht zu vergleichen sind, wünsche sich niemand, verdeutlicht Prof. Reisinger.

Der Facharzt appelliert deshalb an alle Bürger, auch jetzt noch die Chance der Grippeschutzimpfung zu nutzen. Nach Aussage der Spezialisten werden bereits nach sieben bis zehn Tagen entsprechende Antikörper gebildet.

MV besitzt Nothilfe-Plan Ein Nothilfeplanfür MV soll auch beim Corona-Virus greifen. Erfolgreich kamen die „Leitlinien zur Behandlung hochinfektiöser Erkrankungen“ hierzulande beispielsweise bei der Behandlung von Tuberkulose- und Ehec-Patienten zum Einsatz. Konkret ist unter anderem die Informationskette, die Beratung behandelnder Ärzte und die Bereitstellung spezieller Krankenhausbetten geregelt. Diese stellen zum Beispiel die Uni-Medizinen des Landes und die Klinik Amsee in Waren zur Verfügung. Das Szenario ist unter anderem mit den Kliniken des Landes, dem Schweriner Gesundheitsministerium, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales und den Amtsärzten abgestimmt.

Böses Erwachen bei Rückkehr aus dem Urlaub droht

Damit dürfte auch vielen Reisenden aus MV ein böses Erwachen bei der Rückkehr nach Deutschland erspart bleiben. Denn bei entsprechenden Symptomen wird eine Behandlung auf Isolierstationen in den Kliniken nötig. Tausende derartiger Fälle würden die einheimische Gesundheitsbranche jedoch vor Riesenprobleme stellen, so Uni-Mediziner Reisinger.

