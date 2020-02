Corona-Virus: Rostockerin nach Rückflug aus China in Quarantäne

Rostock

Das Corona-Virus hat weiter Auswirkungen auf MV. Jüngster Fall: Die Behörden des Karibikstaates St. Lucia (166 000 Einwohner) verweigerten einem Schiff der Rostocker Reederei Aida Cruises am Sonnabend das Einlaufen in den Hafen der Insel-Hauptstadt Castries – aus Sorge, einer der Passagiere könne das aus China stammende Virus haben. Auch andere Kreuzfahrtreedereien müssen Reiserouten ändern.

„Die Behörden haben etwas überreagiert“, sagte der Kapitän der am Wochenende betroffenen „Aidaperla“, Thommy Möller, der OZ. Sämtliche Ausflüge wurden abgesagt, die Gäste kamen nicht an Land. Der für Sonntag geplante Anlauf der Karibik-Insel Dominica fiel ebenfalls ins Wasser.

Crew sprach von „organisatorischen Problemen“

Planmäßig sollte das Schiff auf seiner Karibik-Rundtour am Sonnabend um 8 Uhr in Castries auf St. Lucia festmachen. Doch nachdem der zweitgrößte Luxusliner der Aida-Flotte einige Stunden auf Reede lag, musste die „Aidaperla“ schließlich abdrehen und Kurs auf das französische Übersee-Department Martinique nehmen. Die Crew sprach zunächst von „organisatorischen Problemen“ an Land, für die Aida nicht verantwortlich sei.

Knapp 5000 Passagiere der „ Costa Venezia“, die dem Aida-Mutterkonzern Costa Crociere gehört, mussten zuvor in Shenzhen nahe Hongkong einen kompletten Tag an Bord ausharren, während sie von einem Ärzteteam auf Symptome wie Fieber und Anzeichen einer Lungenentzündung untersucht wurden. Aida hatte daraufhin Hongkong von der Liste der Häfen während einer aktuellen Kreuzfahrt gestrichen und stattdessen Cai Lan in Vietnam als alternatives Ziel ausgewählt. Zudem sei Unternehmensangaben zufolge verfügt worden, dass Gäste, die in den letzten 14 Tagen vor ihrem Reisebeginn nach China gereist sind, kein Schiff der Kussmund-Flotte betreten dürfen.

Alle Rückkehrer in Quarantäne

Unterdessen sitzt die Rostockerin Ann-Sophie Muxfeldt in Quarantäne. Die 22-Jährige studiert derzeit an der Universität der chinesischen Stadt Wuhan Informatik. Die 11-Millionen-Metropole gilt als Ursprungsort der Epidemie. Von dort sind am Wochenende 126 Deutsche mit einem Airbus der Luftwaffe ausgeflogen worden, darunter auch Muxfeldt. Ursprünglich hätte sie bis Juli in Wuhan bleiben sollen. Wie Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) sagte, seien alle Rückkehrer symptomfrei in den Flieger gestiegen. Bei einer zweiten Untersuchung am Ziel-Flughafen Frankfurt a. Main habe sich nach Angaben der Luftwaffe herausgestellt, dass sich zwei Personen dennoch mit dem Corona-Virus infiziert hätten. Alle Rückkehrer müssen nun zwei Wochen lang in einer Kaserne in Rheinland-Pfalz in Quarantäne bleiben. „Ich bin positiv überrascht, wie gut die Abläufe hier organisiert waren“, sagte Muxfeldt dem NDR.

Ein weiterer Corona-Verdachtsfall in MV hat sich indes nicht bestätigt. Ein Mann, bei dem eine Infektion mit Corona-Viren befürchtet worden war, sei inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilte ein Sprecher der Unimedizin Greifswald mit. Zuvor hatte es weitere Verdachtsfälle in Greifswald und Rostock gegeben – ebenfalls ohne Befund. „Seitdem gab es keine neuen Verdachtsfälle im Land“, sagte der Rostocker Tropenmediziner Professor Emil Reisinger der OZ.

Von Benjamin Fischer und Andreas Meyer