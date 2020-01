Corona-Virus: So reagieren die Firmen in MV auf die Ausbreitung des Erregers

Rostock/Neubrandenburg

Knapp einen Monat nach Bekanntwerden der ersten Krankheitsfälle durch den Corona-Virus sind Firmen in Mecklenburg-Vorpommern sensibilisiert. Der Autozulieferer Webasto, der auch einen Standort in Neubrandenburg mit 700 Mitarbeitern hat, stoppte bundesweit alle Dienstreisen von und nach China.

Hintergrund: In der Firmenzentrale in Bayern haben sich mittlerweile fünf Personen mit dem Corona-Virus infiziert – die ersten in Deutschland. Die ersten vier Patienten sind nach Angaben des behandelnden Chefarztes Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing symptomfrei und in klinisch gutem Zustand. Die Mitarbeiter würden jedoch weiterhin auf ihren Zimmern isoliert und beobachtet. Über den fünften Fall wurden zunächst keine Details bekannt.

Webasto-Stammsitz geschlossen

Die Kollegen hatten sich bei einer Schulung ihres Arbeitgebers im oberbayerischen Gauting nahe München bei einer weiteren Kollegin angesteckt, die aus China angereist war. Sie wiederum hatte sich wahrscheinlich bei ihren aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan in Zentralchina lebenden Eltern infiziert.

Webasto hat daraufhin neben seinen elf Werken in China auch seinen Stammsitz im bayerischen Stockdorf vorübergehend geschlossen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 13 400 Mitarbeiter an über 50 Standorten.

„Aidavita“ ändert Reiseroute

Auch die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises reagiert: So wird die „Aidavita“ auf ihrer Reise vom 2. bis 23. Februar am 12. und 13. Februar nicht Hongkong anlaufen, sondern das vietnamesische Cai Lan am 13. und 14. Februar. Gäste, die ursprünglich geplant hatten, in Hongkong ein- oder auszusteigen, wurden kontaktiert, informiert Sprecherin Kathrin Heitmann.

Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, dürfen Gäste, die in den letzten 14 Tagen vor ihrem Reisebeginn in China waren, die Kreuzfahrt nicht antreten.

Chinesische Neujahrsgala in Stralsund abgesagt

Auch das Konfuzius-Institut Stralsund bekommt die Auswirkungen zu spüren: So muss zum Beispiel die für den 8. Februar in Stralsund geplante chinesische Neujahrsgala abgesagt werden. Grund: Die für das Fest avisierten Künstler bekommen nicht rechtzeitig ihre Visa, weil das zuständige deutsche Konsulat in China bis 10. Februar geschlossen habe. Deshalb habe man sich entschlossen, die Gala zu verschieben. „Sie wird aber nachgeholt“, verspricht Prof. Sun Jianan. „Voraussichtlich im Mai.“

Das Konfuzius-Institut hat das Ziel, die chinesische Sprache und Kultur, den wirtschaftlichen Austausch und die traditionelle chinesische Medizin zu fördern.

Chinesische Gaststätten in MV weiter gut besucht

Chinesische Gaststätten in MV haben weiterhin regen Zulauf. Die Gästezahl sei unverändert, erklärt ein chinesischer Gastronom aus Rostock. Aber natürlich sei man besorgt über die Lage in der Heimat.

Er und seine chinesischen Mitarbeiter würden zum Beispiel zunächst auf Reisen zu Freunden und Verwandten in der Heimat verzichten, so der Inhaber, der anonym bleiben möchte. Auch ein China-Restaurant in Stralsund habe bislang keine zurückgehenden Gästezahlen. Das Haus sei gut besucht, betont der Firmenchef, der seinen Namen nicht nennen möchte – und eigentlich aus Vietnam kommt.

Unternehmen im Nordosten entspannt

Unternehmen in MV gehen insgesamt recht entspannt mit der Situation um, ergab eine OZ-Umfrage. Gegenwärtig seien „keine Einschränkungen bekannt“, informiert auch Andreas Timm, Sprecher der Staatskanzlei, die für den Außenhandel zuständig ist.

Auch an der Uni Greifswald werden keine besonderen Maßnahmen ergriffen. Aktuell stehen weder Dienstreisen nach China an noch gibt es Tagungen in Greifswald, zu der chinesische Wissenschaftler erwartet werden, erklärt Sprecher Jan Meßerschmidt. Auch werden „keine neuen Studierenden aus China erwartet“.

Auswirkungen auf die Wirtschaft unklar

Generell seien die Auswirkungen auf die Wirtschaft in Deutschland noch unklar, informiert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ( DIW). Präsident Marcel Fratzscher: „Wenn die Ausbreitung des Coronavirus in China und weltweit erfolgreich eingedämmt werden kann, dann sollten sich die wirtschaftlichen Kosten in Grenzen halten und sich auf einen kurzfristigen Produktionsausfall in China beschränken.“

Eine weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit hätte zur Folge, dass die Nachfrage etwa für Reisen nach China deutlich sänke. Bemerkbar machen würde sich auch das vorübergehende Schließen von Fabriken in China: Dies würde die globalen Wertschöpfungsketten beeinflussen und Firmen erschweren, benötigte Vorleistungen aus China oder anderen betroffenen Ländern zu beziehen.

China ist für MV der wichtigste Außenhandelspartner in Asien

China ist für MV der wichtigste Außenhandelspartner im asiatischen Raum. 2018 stand das Land auf Platz acht der Außenhandelspartner – es wurden Waren im Wert von 539 Millionen Euro mit China ausgetauscht. Davon entfielen rund 222 Millionen Euro auf den Export und rund 316 Millionen Euro auf den Import.

Die wichtigsten Exportgüter: Eisen-, Blech- und Metallwaren (43 Mio. Euro), Fahrgestelle, Motoren u.a. Teile für Kraftfahrzeuge (35 Mio. Euro) sowie Milch und Milcherzeugnisse mit Ausnahme von Butter und Käse (25 Mio. Euro). Importiert wurden Geräte zur Elektrizitätserzeugung (31 Mio. Euro), andere elektrotechnische Erzeugnisse (26 Mio. Euro) sowie Eisen-, Blech- und Metallwaren (21 Mio. Euro).

Im ersten Halbjahr 2019 wurden Waren im Wert von 278 Mio. Euro ausgetauscht. Damit liegt China wiederum auf Platz acht der wichtigsten Außenhandelspartner. 126 Millionen Euro entfielen auf den Export und 152 Millionen Euro auf den Import. Ganzjahreszahlen liegen noch nicht vor.

