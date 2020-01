Corona-Virus: So sind die Kliniken in MV für eine Pandemie gerüstet

Rostock/Greifswald

Die Kliniken wappnen sich: Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern bereiten sich auf Patienten vor, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben könnten.

So habe man zum Beispiel im KMG Klinikum Güstrow ( Landkreis Rostock) einen Notfallplan besprochen, erklärt Prof. Dr. Dietmar Bänsch, Ärztlicher Direktor der Einrichtung. „Fünf spezielle Isolierbetten und maximal 15 weitere Betten sind verfügbar“, erläutert der Chefarzt der Klinik für Rhythmologie und klinische Elektrophysiologie.

Bei entsprechenden Verdachtsfällen lasse man die Tests der Sekretproben der Erkrankten im Bereich Virologie an der Charité-Unimedizin Berlin vornehmen. „Es besteht auch die Möglichkeit, ein Schnelltest-Kit anzufordern. Innerhalb von vier Stunden haben wir dann Gewissheit, ob eine Infektion mit dem Corona-Virus vorliegt“, so Bänsch.

Arzt: Reaktionen der chinesischen Behörden unangemessen

Bänsch betont, dass „ihm als Mediziner derzeit noch wichtige Informationen zu den tatsächlichen Ausmaßen der Corona-Erreger-Problematik in China fehlen“. Mit Blick auf mehr als 20 000 Tote infolge großer Grippewellen in Deutschland seien die derzeitigen Zahlen in Asien noch vergleichsweise gering. Und die Reaktionen der chinesischen Behörden erschienen deshalb fast unangemessen massiv. Wie viele andere Ärzte empfiehlt auch Prof. Bänsch eindringlich, sich noch gegen Grippe impfen zu lassen, wenn dies bisher nicht geschehen sei.

Auch im Klinikum Südstadt Rostock ist man auf Patienten, die möglicherweise unter Corona-Virus-Infektionen leiden, vorbereitet. So gibt es unter anderem auf der Intensivstation fünf spezielle Isolierbetten. Zudem haben hier die Mediziner, Schwestern und Pfleger rund 9500 Spezial-Atemmasken zur Verfügung. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit der Unimedizin Rostock und dem Speziallabor in der Charité-Unimedizin Berlin gepflegt.

Uniklinik Rostock vorbereitet

In der benachbarten Unimedizin Rostock stehen für den Fall der Fälle 18 Betten in der Infektionsstation bereit. „Zudem besitzen wir ein besonderes Isolierbett“, sagt Prof. Dr. Emil Reisinger, Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni Rostock.

Am Sana-Krankenhaus in Bergen auf Rügen seien die erforderlichen Schutzausrüstungen wie Mundschutz, Schutzkleidung sowie geeignete Desinfektionsmittel ohnehin in der Standardbevorratung. Zusätzlich fänden Schulungen für die Mitarbeiter der Zentralen Notaufnahmen statt, so Sprecherin Doreen Ohlhoff. Für den Fall, dass Patienten isoliert werden müssten, würden diese auf einer Isolierstation aufgenommen und dann unverzüglich in die Universität Rostock verlegt.

Auch Kliniken in Stralsund und Schwerin kooperieren mit Charité

Auch das Helios Hanseklinikum Stralsund habe sein medizinisches und pflegerisches Personal nach einem Hygieneplan eingewiesen, zudem gebe es für die Kliniken in Stralsund und Schwerin Pandemie-Pläne.

In Stralsund könnten Patienten direkt in den Fachbereichen isoliert oder eine gesamte Station abgeschottet werden, erklärt Dr. Kristina Biedermann, Regionalleiterin Krankenhaushygiene Region Nord. Ähnliches sei auch in Schwerin möglich. Laborseitig arbeite man in beiden Häusern mit der Berliner Charité zusammen.

Teterow : Sechs Betten in Isolierzimmern mit Schleuse

Bei Verdachtsfällen würden Patienten des DRK Krankenhauses Teterow entweder in ein Isolierzimmer mit eigener vorgeschalteter Schleuse (insgesamt stehen sechs Betten zur Verfügung) verlegt oder in ein Isolierzimmer ohne Schleuse, erklärt Prof. Dr. Alexander Riad, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II. Für diesen Fall sei alles vorbereitet, um das Personal wirksam zu schützen.

Die Universitätsmedizin Greifswaldist laut Professor Nils-Olaf Hübner auf mögliche Corona-Virus-Patienten gut vorbereitet. „Um mit den Worten eines amerikanischen Kollegen zu sprechen: ’Wir bereiten uns auf eine Pandemie vor und hoffen, dass sie nicht eintritt’“, sagt der Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin.

Ziel bei einer möglichen Infektion sei, in Greifswald auch die Diagnostik durchführen zu können. Die speziellen Testkits seien bestellt. Ansonsten würde die Diagnostik in Berlin laufen.

Bereits bei der Notaufnahme gebe es Isoliermöglichkeiten für Corona-Verdachtsfälle. Zudem verfüge die Greifswalder Unimedizin über mehrere Geräte, die bei Lungenversagen zum Einsatz kommen. „Wir können mehrere Menschen gleichzeitig beatmen“, sagt Hübner.

Isolation auch im Klinikum Karlsburg möglich

Das Klinikum Karlsburg habe viel Erfahrung bei der Behandlung von Patienten mit multiresistenten Keimen und Möglichkeiten der räumlichen Isolation, sagt Prof. Wolfgang Motz, Ärztlicher Direktor des Klinikums. Auch hier würde das Labor verdächtige Proben an das Robert-Koch-Institut in Berlin weiterleiten.

Auch im DRK-Krankenhaus Grimmen achte man strikt auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen, erklärt der Ärztliche Direktor Dipl.-med. Lutz Ruppert. Man habe auch die Möglichkeit, eine Station mit mehreren Zimmern als Isolierstation zu nutzen – insgesamt acht Betten.

Die Mitarbeiter in der Notaufnahme seien zu besonderer Aufmerksamkeit aufgefordert. Das gelte „insbesondere bei Patienten mit auffälligen Befunden. Sie werden nach Auslandsaufenthalten oder Kontakten mit Personen aus dem Ausland befragt.“

Robert Koch Institut: Risiko in Deutschland gering

Generell sei Deutschland laut Robert Koch Institut ( RKI) gut vor dem neuen Virus geschützt. Das Risiko einer Lungenkrankheit hierzulande wird als gering eingestuft. Dennoch melden sich zunehmend Menschen mit vermeintlichen Symptomen in Praxen und Kliniken. Außerhalb von China, wo die Epidemie bisher 80 Todesfälle verursacht hat, sind in Europa bisher lediglich aus Frankreich erste eingeschleppte Infektionen gemeldet worden.

Verdachtsfälle werden an die jeweilige Gesundheitsbehörde gemeldet. Ein Verdacht auf eine Erkrankung liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts vor allem in zwei Fällen vor: Zum einen, wenn ein Mensch eine akute Infektion der unteren Atemwege wie zum Beispiel eine Lungenentzündung hat und bis maximal 14 Tage vor dem Beginn der Erkrankung in einem Risikogebiet - etwa in Wuhan in China - war. Oder, wenn die Person nur Symptome wie Husten hat, aber in direktem Kontakt mit einem Erkrankten war.

In diesen Fällen soll ein Test auf das Virus veranlasst werden. Lars Schaade vom RKI empfiehlt potenziell Erkrankten, vorher unbedingt beim Arzt oder im Krankenhaus anzurufen. So könnten die Ärzte Vorbereitungen treffen, um die Ansteckungsgefahr für andere Menschen möglichst gering zu halten.

Probe muss ins Labor

Bei der Untersuchung wird idealerweise jeweils eine Probe aus den unteren und den oberen Atemwegen genommen. Das Virus findet sich beispielsweise im Hustenauswurf. Die Auswertung des Tests dauert knapp fünf Stunden, dazu kommt noch die Zeit, die der Transport mittels Kurier ins Labor braucht.

Bislang gebe es etwa eine Handvoll Labore, die den Test anbieten, sagte Lars Schaade. Das werde sich aber bald ändern. „Die Labore bereiten sich darauf vor, dass die Zahl der Verdachtsfälle steigt.“ Bisher wurde der Test in Deutschland einige Dutzend Mal durchgeführt – ein positives Ergebnis gab es anders als etwa in Ländern Asiens oder in Frankreich bisher nicht.

Bislang keine Impfung

Eine schützende Impfung oder eine spezielle Therapie zur Behandlung der Erkrankung gibt es nicht, die Symptome können aber mit Medikamenten abgemildert werden. Nach derzeitiger Einschätzung von Experten verläuft die neuartige Lungenkrankheit offenbar in den meisten Fällen mild, möglicherweise sogar ohne Symptome. Von den in China registrierten Todesfällen gehen die meisten nach derzeitigem Stand auf ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen zurück.

Der neue Erreger ist dem Virus hinter der Sars-Epidemie 2002/2003 sehr ähnlich. Damals hatte es nach Daten der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) zwischen November 2002 und Juli 2003 lediglich neun Nachweise in Deutschland gegeben. Todesfälle gab es hier nicht.

Mehr zum Thema:

Von Petra Hase / Volker Penne / Thomas Luczak