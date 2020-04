Rostock/Stralsund

In einer anderen Welt hätte der Stralsunder Restaurantchef Jens Henning an diesem Walpurgisabend im Innenhof seiner „Brasserie“ die diesjährige Grillsaison offiziell eröffnet. Tags darauf, am 1. Mai, hätte das Duo von Andreas Pasternack aus Rostock in dem Altstadtlokal gespielt. Hennings Gäste hätten Spaß gehabt und sich bei gutem Essen beschwingt auf das lange Wochenende eingestimmt.

In der echten Welt ist die Brasserie seit Wochen geschlossen. Alle 35 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. „Ich habe bisher 164 000 Euro Umsatz verloren“, sagt Henning. Der 48-Jährige hofft nun auf den für den 11. Mai von der Landesregierung in Aussicht gestellten Neustart für Freiluft-Gastronomie. „Dann könnte ich meine Mitarbeiter wieder zu 50 Prozent arbeiten lassen“, sagt er. Die bräuchten das Geld dringend. Das Kurzarbeitergeld sei auf Dauer zu wenig, hinzu kommt der Wegfall des Trinkgelds. „Ich hoffe nur, das die Öffnungszeiten nicht wieder auf 18 Uhr begrenzt werden wie im März.“ Seine Gäste kommen üblicherweise am Abend. Die 18-Uhr-Regel würde ihm und seinen Kollegen nicht helfen. Dass sie helfen soll, Covid-19-Infektionen zu vermeiden, hält Henning für fraglich. Seine gesamte Branche fordert von der Politik einen Ausweg aus dem Shutdown.

Jedes dritte Unternehmen lässt kurzarbeiten

Seine Angestellten stehen nicht allein da: Für insgesamt 154 000 Beschäftigte in MV hatten die Unternehmen bis Anfang dieser Woche Kurzarbeit angemeldet. Das ist mehr als jeder vierte Arbeitnehmer. Wie viele tatsächlich kurzarbeiten und wie viel – ob sie doch noch ein paar Stunden tätig sind oder gar nicht mehr –, das alles lässt sich erst in drei Monaten sagen, wenn die Zahlungen abgerechnet sind. Insgesamt beanspruchten im Nordosten fast 17 000 Unternehmen, also jedes dritte, dieses Instrument, das Entlassungen verhindern soll.

Corona stoppt Frühlingsaufschwung

Die gab es trotzdem: Im April waren in MV 64 950 Personen arbeitslos, 5300 mehr als im März. Es ist das erste Mal in der 30-jährigen Geschichte des Bundeslandes, dass die Arbeitslosigkeit in einem April steigt, anstatt zu sinken. Die sonst übliche „ Frühjahrsbelebung“ fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte die Zahl der Arbeitslosen im Land um 6300. Die Arbeitslosenquote beträgt jetzt 7,9 Prozent (plus 0,8 Prozentpunkte). Am stärksten stieg sie im Landkreis Vorpommern-Rügen (von 7,9 auf 9,5 Prozent) und in Schwerin (von 8,5 auf 9,8 Prozent). Weniger betroffen waren die Kreise Rostock (5,3 auf 5,8 Prozent) und Nordwestmecklenburg (5,7 auf 6,4 Prozent).

Kreuzfahrt-Dienstleister entlassen

Die Folgen der Pandemie sind damit erstmals in der offiziellen Arbeitslosenstatistik sichtbar. Nach Angaben von Thorsten Nappe von der Arbeitsagentur Rostock betrifft es nahezu alle Branchen und Bereiche – Gastronomie, Einzelhandel, Logistik, Busfahrer. Dienstleister der Kreuzfahrtbranche, die zurzeit nichts zu tun haben, trennten sich von Mitarbeitern. Die Art und Weise, wie die Betroffenen ihren Job verloren, zeigt laut Nappe „den kompletten Mix“: Auslaufende Verträge wurden nicht verlängert, Probezeiten beendet oder betriebsbedingt gekündigt.

Die meisten Arbeitslosen gibt es in Schwerin 7,9 % betrug die Arbeitslosenquote im April in MV, nach 7,3 % im März. 64 950 Menschen waren ohne Job, das ist ein Plus von 5300. Die Arbeitslosenquote der Kreise und kreisfreien Städte im April im Vergleich zum Vorjahr: Schwerin: 9,8 % / 8,5 % (April 2019) Vorpommern-Rügen: 9,5 % / 7,9 % Vorpommern-Greifswald: 9,4 % / 8,6 % Mecklenburgische Seenplatte: 9,1 % / 8,8 % Hansestadt Rostock: 7,6 % / 7 % Nordwestmecklenburg: 6,4 % / 5,7 % Ludwigslust-Parchim: 5,9 % / 5,4 % Landkreis Rostock: 5,8 % / 5,3 %

Trotz der negativen Nachrichten hält Nappe die Situation unter dem Strich für „noch sehr hoffnungsvoll“. Vieles deute darauf hin, dass es bald schon wieder besser werden könne. „Der Arbeitsmarkt ist nicht bei null“, sagt Nappe. Es gab im April sogar im Bereich Rostock geringfügig mehr offene Stellen als vor einem Jahr. Das sich darunter viele „Karteileichen“ befinden könnten, schließt der Geschäftsführer für den Operativbereich aus. Zudem zeige der massive Einsatz von Kurzarbeitern, dass die Firmen ihre Mitarbeiter halten wollen, betont Margit Haupt-Koopmann, Regionalchefin Nord der Arbeitsagentur.

Acht Prozent mehr Hartz-IV-Empfänger

Die Zahl der Menschen, die Grundsicherung („ Hartz IV“) beantragten, stieg landesweit um acht Prozent auf knapp 40 000. Um Soloselbstständigen, Freiberuflern und Künstlern den Zugang zu erleichtern, wurden die Hürden gesenkt. Die umfangreiche Bedürftigkeitsprüfung wurde ausgesetzt, Antragsteller müssen zurzeit auch nicht nachweisen, ob ihre Wohnung angemessen oder zu groß ist.

Von Gerald Kleine Wördemann