Dienstag wollen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und Innenminister Horst Seehofer ( CSU) die Corona-App für Mobiltelefone vorstellen, ab dieser Woche soll sie für alle verfügbar sein. Die Anwendung kann im App-Store heruntergeladen werden.

Wer sie benutzt, wird frühzeitig informiert, wenn sie oder er mit einer infizierten Person Kontakt hatte. Die App erfasst und speichert mittels Bluetooth-Signal Smartphones anderer Menschen, die sich in der Nähe aufgehalten haben.

„Nachverfolgbarkeit von Kontakten ist ein wichtiges Element“

„Die Nachverfolgbarkeit von Kontakten ist ein wichtiges Element, um die Ausbreitung des Coronavirus zu kontrollieren“, sagt Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner, Leitender Hygieniker der Universitätsmedizin Greifswald. Kontaktpersonen ausfindig zu machen, sei bisher sehr aufwendig, und nicht an jede Begegnung erinnere man sich. „Die App vergisst nicht“, sagt Hübner.

Einen Vorteil sieht er darin, dass die Nutzung mit wenig Aufwand verbunden ist, sie läuft selbstständig im Hintergrund. Dennoch gibt er zu bedenken: „Die App ist kein Schutz vor der eigenen Infektion, sondern ein Werkzeug, um Folgeinfektionen zu vermeiden.“

Verbraucherzentrale befürwortet Nutzung bislang

Die Verbraucherzentrale in MV befürwortet die Nutzung der App bislang ebenfalls, sofern dieser Dienst freiwillig ist und es keine Sicherheitslücken gibt. Dr. Jürgen Fischer, Vorstandsvorsitzender der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern erklärt, dass die Aufgabe seiner Organisation ist, die Einführung der Corona-App zu begleiten und bei Fragen und Problemen, zu helfen. Da die Nutzung bislang noch nicht möglich war, blieben Nachfragen aus der Bevölkerung bisher aus. „Mögliche Schwachstellen müssen sich erst noch zeigen“, sagt Fischer.

Bedenken gab es oft bei dem Thema Datenschutz. Heinz Müller, der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in MV, kann dazu keine spezifische Auskunft geben. Das Prüfen der Technologie liege im Aufgabenbereich des Bundesbeauftragten für Datenschutz, erklärt Müller.

Dessen Pressesprecher Christof Stein sagte auf Nachfrage, dem Bundesbeauftragten für Datenschutz Ulrich Kelber liege noch keine fertige Version der App vor, weshalb auch hier kein finales Urteil möglich ist. Die technische Infrastruktur ist Kelber aber bekannt. Diese sehe solide aus.

Eigentlich war die App bereits für April geplant. Deutschlandweit besaßen 2019 rund 58 Millionen Menschen ein Smartphone. „Wenn jeder und jede Einzelne schnell über eine mögliche Infektion informiert wird, kann sie oder er schnell reagieren und andere schützen“, heißt es auf der Seite der Bundesregierung.

Testlauf für Corona-App „Doctor Box“ in Ahrenshoop beendet

Im Mai wurde bereits eine ähnliche App in Ahrenshoop getestet. Dabei wird mit Bewegungsprofilen gearbeitet. Es werden sogenannte Kontakttagebücher geführt. Personen sollen so später feststellen können, ob sie sich zeitgleich mit Corona-Infizierten in einem Bereich aufgehalten haben.

Laut dem Unternehmen „Doctor Box“ gab es die gleichnamige App in Ahrenshoop vorerst als Beta-Version, um die Funktionsweise zu testen. Für diesen Praxistest wurden insgesamt 41 Sender in Hotels, Ferienwohnungen, in zwei Taxis und an Strandaufgängen befestigt. Wenn das Handy mit der App ein Signal der Sender empfängt, erfolgt ein Tagebucheintrag.

Die Testphase am 7. Juni ist erfolgreich beendet worden. Bislang konnten aber nur die Ahrenshooper die App nutzen. Jetzt soll das Projekt bundesweit ausgebaut und weitere Tests durchgeführt werden.

So plant das Berliner Unternehmen unter anderem, alle Apotheken mit den Sendern auszustatten. Zudem soll die Anwendung zusätzlich zur neuen Corona-App der Bundesregierung genutzt werden können. Die App lasse sich auch in andere Programme integrieren.

Kritik: Software kommt zu spät

Die Menschen auf der Straße sind sich bei dem Thema noch nicht einig. Einige finden die Idee gut, andere wiederum sind noch nicht von der App überzeugt. Marija Sklovska (34) findet die Idee der Corona-App gut. Sie hat bislang noch nichts von der Anwendung gehört, würde sie sich aber herunterladen und nutzen.

Marija Sklovska (34) findet die App sei eine gute Idee. „Ich würde die App nutzen.“ Quelle: Gina Henning

Michael Koppold (42) kommt aus der Nähe von Augsburg und findet die Anwendung nicht notwendig. Für ihn kommt die Software zu spät. „Wir sind gut ohne die App durch die Krise gekommen“, findet er.

Michael Koppold (42) kommt aus der Nähe von Augsburg. „Von der App halte ich nichts. Sie kommt viel zu spät und wir sind auch ohne gut durch die Krise gekommen.“ Quelle: Gina Henning

