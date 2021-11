Corona-Warnampel in MV springt am Sonnabend auf Rot

Rostock

Die Corona-Warnampel des Landes ist am Sonnabend auf Rot gesprungen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete 795 neue Fälle binnen eines Tages, am Vortag waren es 1195. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut: um 6,8 auf einen Wert von 389,3 – ein neuer Höchstwert seit Beginn der Pandemie.

Auch der ausschlaggebende Faktor, die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung ist deutlich gestiegen. Sie zeigt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit Covid-19 ins Krankenhaus gekommen sind. Mit 9,8 (+1,4 zum Vortag) liegt sie nun über der kritischen Marke von 9, wodurch laut Corona- Risikobewertung strengere Maßnahmen – wie 2G plus für verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens – in MV in den kommenden Tagen drohen. Das könnte auch ein Lockdown sein.

Nur Nordwestmecklenburg noch gelb – zwei weitere Todesfälle

Die Corona-Ampel des Landes zeigt für weite Teile orange oder rot. Auf der risikogewichteten Stufenkarte ist nur noch der Landkreis Nordwestmecklenburg als gelb ausgewiesen. Die meisten Landkreise sowie Schwerin und Rostock werden mit der zweithöchsten Stufe orange, in den Landkreisen Mecklenburgische-Seenplatte und Rostock herrscht die höchste Warnstufe rot.

Den Angaben zufolge wurden am Sonnabend wie schon einen Tag zuvor 352 Menschen mit Corona im Krankenhaus behandelt. 77 (+/-0) befanden sich demnach auf der Intensivstation. Das Lagus meldete am Sonnabend zudem zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie, damit erhöhte sich die Gesamtzahl auf 1325. Jeweils ein Fall trat in der Hansestadt Rostock und im Kreis Vorpommern-Rügen auf.

So viele Menschen in MV sind bereits geimpft

Gegen das Coronavirus vollständig geimpft gelten laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 66,7 Prozent der Bevölkerung im Nordosten. Die Quote der mindestens einmal Geimpften wird mit 69,0 Prozent angegeben. 9,1 Prozent der Bevölkerung im Nordosten haben demnach schon eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Von OZ/acs