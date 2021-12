Mecklenburg-Vorpommern ist rot: Am Donnerstag hat die Hospitalisierungsrate den Grenzwert von 9,0 überschritten. Das gesamte Land wechselt damit in die nächsthöhere Corona-Warnstufe. Am Nachmittag meldete das Landesgesundheitsamt zudem 1350 weitere Infektionen und neun Todesfälle.