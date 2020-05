Schwerin

Einen Tag vor dem nächsten Bund-Länder-Spitzengespräch berät die Landesregierung in Schwerin über weitere Lockerungsschritte für Corona-Schutzvorkehrungen. Als sicher gilt, dass die Ministerrunde am Dienstag (10.30 Uhr) den Startschuss gibt für die Wiederöffnung von Museen und Gedenkstätten. Das hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) in der Vorwoche bereits angekündigt. Zudem soll darüber beraten werden, wann und unter welchen Bedingungen etwa auch Kosmetiksalons oder Nagelstudios wieder öffnen dürfen. Betreibern von Friseursalons ist bereits seit Montag erlaubt, Kunden zu bedienen.

Möglicherweise wird sich das Kabinett erneut auch mit der Gastronomie und der Tourismuswirtschaft befassen. Das gesamte Gastgewerbe dringt angesichts massiver Einnahmeverluste durch wochenlange Zwangsschließungen auf einen baldigen Neustart. Am Montagabend beriet bereits die gemeinsame Task Force Tourismus über das weitere Vorgehen. Ein von Niedersachsen vorgelegter Stufenplan zur schrittweisen Öffnung hatte neuen Schwung in die bundesweite Debatte gebracht.

