Studien zeigen, dass wer eine Auffrischimpfung erhalten hat, deutlich besser vor Covid-19 geschützt ist als mit einer Grundimmunisierung oder ganz ohne Impfschutz. Absolut ist man aber nicht vor einer Omikron-Infektion und Covid-19 geschützt. Auch Geboosterte können sich noch mit dem Coronavirus anstecken, Symptome wie Husten und Schnupfen entwickeln und erkranken - aber eben weniger wahrscheinlich und weniger schwer als Ungeimpfte und zweifach Geimpfte.

Das hat mehrere Gründe. In der Omikronwelle zirkuliert das Virus besonders stark in der Bevölkerung. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, war noch nie so hoch – und damit auch das Risiko, sich als geimpfte Person anzustecken. Dann wirken zwar alle zugelassenen Impfstoffe sehr gut, bieten aber keinen 100-prozentigen Schutz. Sie sorgen aber dafür, dass Infektionen deutlich seltener und Krankheitsverläufe sehr selten vorkommen. Das war bereits bei der Zulassung der mRNA- und Vektorimpfstoffe klar.

Omikron mindert Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe

Die Omikron-Variante mindert zudem die Wirksamkeit der bisher vorhandenen Impfstoffe in deutlichem Maße. Studien haben gezeigt, dass der Immunschutz bei bestimmten Gruppen weniger ausgeprägt sein kann. Dazu zählen beispielsweise immungeschwächte Menschen, Hochbetagte und Pflegebedürftige.

Klar ist inzwischen auch, dass der Immunschutz zwar nicht von heute auf morgen verschwindet, aber mit der Zeit nachlassen kann. Bereits nach zwei bis drei Monaten sinken relevante Antikörpertiter im Blut. Es ist aber noch unklar, wie stark der Immunschutz bei Geboosterten durch weitere wichtige Bereiche des Immunsystems bestehen bleibt.

Von RND/she