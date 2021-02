Rostock

Nachdem unabhängige Studien dem russischen Corona-Impfstoff Sputnik V eine hohe Wirksamkeit und gute Verträglichkeit bescheinigt haben, fordern Spitzenpolitiker aus MV, das „Putin-Vakzin“ auch in Deutschland einzusetzen.

Entscheidend sei allein die Qualität und die Zulassung durch die Europäische Union, meint Michael Sack, CDU-Landeschef und Landrat des mit hohen Corona-Zahlen kämpfenden Landkreises Vorpommern-Greifswald. Sei diese Hürde genommen, spreche nichts gegen den Einsatz von Sputnik V. „Im Gegenteil. Russische und chinesische Impfstoffe können eine sehr gute Ergänzung in unserer Impfstrategie bedeuten“, schätzt Sack ein.

Bartsch: Es geht nur um die Wirksamkeit

Auch Dietmar Bartsch, für MV als Linken-Fraktionschef im Bundestag, ist für Sputnik V. Politische Vorbehalte gegen Russland dürften in der Diskussion um die Einführung keine Rolle spielen: „Wir haben aktuell zu wenig Impfstoff in Deutschland, um die Menschen wirksam vor dem Virus zu schützen. Wenn der russische Impfstoff alle Kriterien erfüllt, sollte er eingesetzt werden. Bei Impfstoffen geht es ausschließlich um die Wirksamkeit und Verträglichkeit, nicht um die Herkunft“, sagte der Stralsunder der OZ.

Nach großen Zweifeln an Sputnik V in der EU hatte das renommierte britische Medizin-Journal „The Lancet“ dem russischen Impfstoff vor wenigen Tagen hervorragende Werte bescheinigt, Bezug nehmend auf eine erste begutachtete wissenschaftliche Phase-III-Studie mit knapp 20 000 Probanden. Die Wirksamkeit liege bei 91,6 Prozent – und damit in Bereichen der Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna. Ebenso hätten die Komplikationen bei der Untersuchung im üblichen Rahmen gelegen.

Entwicklung übereilt, nicht gründlich und intransparent?

Schwere Nebenwirkungen, die einer Krankenhausbehandlung bedurften, seien nur bei 45 (0,2 Prozent) Personen in der geimpften Gruppe und bei 23 Personen (0,4 Prozent) in der Placebogruppe aufgetreten. Diese Werte gelten als „selten“ und keiner der Fälle konnte auf die Impfung zurückgeführt werden, so die Wissenschaftler.

„Die Entwicklung der Sputnik V-Impfung wurde bislang als übereilt, nicht gründlich und intransparent kritisiert“, schreiben die Mediziner Ian Jones und Polly Roy, Professoren an den Universitäten von Reading und der London School of Hygiene & Tropical Medicine in einem Kommentar zur Studie. „Aber das Ergebnis, über das hier berichtet wird, ist klar und das wissenschaftliche Prinzip der Impfung wurde dargelegt: Das heißt, ein weiterer Impfstoff kann nun in den Kampf gegen Covid-19 gebracht werden, um die Infektionszahlen zu reduzieren.“

AfD: Zur Not muss Deutschland ohne die EU handeln

Leif-Erik-Holm, Vize-Fraktionschef der AfD im Bundestag und Landeschef der Partei, meint zu den Ergebnissen der Studie: „Nach dem Totalversagen der EU-Kommission bei der Impfstoffbeschaffung sollten wir froh und dankbar sein, dass Russland einen – in unabhängigen Studien geprüften – hochwirksamen Impfstoff zur Verfügung stellen kann.“

Holm ist sogar dafür, dass Deutschland selbst handeln und ein nationales Zulassungsverfahren einleiten müsse (so wie Ungarn das bereits getan hat), sollte die EU Sputnik V aus politischen Gründen ablehnen. Allerdings favorisiert auch der AfD-Vize eine Zulassung durch die Europäische Union – so wie die anderen Bundestagsmitglieder aus MV.

Bereits Gespräche zwischen Merkel und Putin

„Bei der Zulassung gilt, dass diese sorgfältig geprüft werden muss, damit die Bevölkerung den Impfstoffen vertraut. Der gemeinsame europäische Ansatz ist richtig und ein Vorpreschen einzelner Mitgliedsstaaten widerspricht dem solidarischen Gedanken“, sagt die Stralsunder Grünen-Bundestagsabgeordnete Claudia Müller.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit Russlands Präsident Wladimir Putin bereits über die Einführung von Sputnik V gesprochen, wie die deutsche Regierungschefin kürzlich mitteilte. Damit der Wirkstoff in Deutschland verimpft werden kann, bedarf es vor der EU-Zulassung einer Empfehlung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA). Die Behörde steht offenbar dafür mit Russland im Kontakt. Anders als das staatliche Forschungszentrum im Moskau angab, sei aber noch kein offizieller Antrag auf Zulassung eingegangen, betonte die EMA am Mittwochabend.

Lieferung nicht vor Mai

„Wir hoffen, dass unser Antrag in Kürze begutachtet wird und dass keine politischen Argumente vorgebracht werden in diesem Verfahren, sondern es sachlich bewertet wird“, sagte Kirill Dmitrijew, Chef des staatlichen russischen Direktinvestmentfonds (RDIF), der für die internationale Vermarktung von Sputnik V zuständig ist.

Sputnik – symbolträchtiger Name Der russische Impfstoff ist nach dem ersten sowjetischen Weltraumsatelliten benannt. Der Start von Sputnik 1 im Jahr 1957 gab der Weltraumforschung auf der ganzen Welt neuen Schwung. Von daher trägt das staatlich produzierte Vakzin mit Sputnik einen symbolträchtigen Namen. Es soll auch dem Kampf gegen Corona einen entscheidenden Impuls geben. Sputnik heißt im Russischen Weggefährte und Begleiter – in astronomischer Bedeutung Trabant und Satellit. Der offizielle Name von Sputnik V lautet Gam-COVID-Vac. Der Impfstoff wird in Russland bereits seit November verabreicht. Er ist inzwischen in 18 Ländern zugelassen – darunter Ungarn, Serbien, Argentinien und Iran. Trotz der positiven Bewertung britischer Wissenschaftler gibt es weiter Skepsis bei anderen internationalen Forschern. Sie bemängeln, dass Rohdaten zur Studie nicht veröffentlicht wurden. Der russische Hersteller, das staatlichen Gamaleja-Forschungszentrums, steht mit der Europäischen Arzneimittelagentur im Kontakt für ein Zulassungsverfahren in der EU.

Er kündigte gleichzeitig an, dass er eine Lieferung des Impfstoffes in die EU aus Kapazitätsgründen nicht vor Mai für möglich hält. MV-CDU-Chef Sack regt deshalb an, dass der Impfstoff bei Engpässen auf Lizenz auch in Deutschland und MV hergestellt werden könne. Dietmar Bartsch unterstützt: „Das wäre denkbar. Der russische Impfstoff ist leichter zu produzieren als etwa jene von Biontech und Moderna.“

Im Nordosten hätte die Firma Ceva Tiergesundheit GmbH auf der Insel Riems bei Greifswald das nötige Know-how und die Infrastruktur, um einen solchen Impfstoff herzustellen. Die Geschäftsführerin Thekla Kurz hatte kürzlich im Kontext als Produzent für andere Lizenzgeber gesagt: „Wir würden bereitstehen, wenn uns jemand anspricht.“

