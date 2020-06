Corona: Würden Sie sich gerne testen lassen?

Lübeck

Statt Corona-Massentests will Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) das Thema Arbeitsschutz bei der Bekämpfung von Covid-19 stärker in den Mittelpunkt rücken. Belüftung, Abstände und auch Schutzkleidung in den Unternehmen seien wichtige Voraussetzungen eines wirkungsvollen Infektionsschutzes, erklärte Glawe am Montag in Schwerin. Testungen stellten stets nur eine Momentaufnahme dar.

Ganz andere Töne sind derzeit aus Bayern zu hören: „Testen ist die Grundvoraussetzung für alles: um zu wissen, wer ist infiziert, um Infektionsketten zu ermitteln, diese dann auch letztlich zu verfolgen und brechen zu können“, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

