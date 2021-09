Rostock

Die Corona-Zahlen am heutigen Sonntag, 26. September setzen den sinkenden Trend bei den Neu-Infektionen fort: Es gibt 47 neu gemeldete Fälle, gestern waren es noch 87, vorgestern 124. Allerdings wurden am 19. September nur 22 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Allerdings gibt es einen weiteren Menschen, der an oder mit dem Coronavirus gestorben ist, dieser Todesfall ist im Landkreis Rostock zu beklagen.

Auf der Risikokarte sind alle MV-Landkreise im grünen Bereich, die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt aktuell bei 0,3 (Vorwoche 0,7), die Auslastung der Intensivstationen bei 2,5 % (Vorwoche 2,2 %) und die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bei 34 (Vorwoche 31,8).

Der Wert der Hospitalisierungen ist derzeit mit 1 in der Hansestadt Rostock am höchsten, gefolgt von Vorpommern-Rügen mit 0,9 und dem Landkreis Rostock mit 0,5. Bei allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten liegt dieser Wert aktuell bei 0.

Die Auslastung der Intensivstationen ist mit 5,3 % in der Hansestadt Rostock und dem Landkreis Rostock am höchsten, in Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald ist sie mit 1,4 % am niedrigsten.

Bei der 7-Tage-Inzidenz sieht es aktuell an der Mecklenburgischen Seenplatte am besten aus, dort beträgt der Wert 16,3, am höchsten ist er mit 59,9 in Vorpommern-Greifswald.

Derzeit gelten 951 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern als Corona-Infizierte, von ihnen müssen 28 im Krankenhaus behandelt werden, 14 liegen auf der Intensivstation.

Von OZ