Angesichts weiter steigender Infektionszahlen hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Manuela Schwesig ( SPD) weitere Verschärfungen der Corona-Regelungen angekündigt. Welche das sein werden, ließ Schwesig offen. In MV erreichten die Neuinfektionen am Mittwoch erneut einen Höchststand.

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga MV rechnet aber fest damit, dass unter anderem die angekündigten Öffnungen über die Feiertage wieder kassiert werden: „Ich gehe nicht davon aus, dass Hotels und Gaststätten in diesem Jahr noch öffnen werden“, sagte Dehoga-Präsident Lars Schwarz.

Einzig logischer Schritt

Die Landesregierung hatte nach dem letzten MV-Coronagipfel eigentlich angekündigt, dass Angehörige der Kernfamilie über Weihnachten und Silvester bis zu drei Tage lang in Hotels übernachten dürfen. Zudem wurde in Aussicht gestellt, dass Einheimische im eigenen Land Urlaub machen können. Daran glaubt Schwarz nicht mehr: Angesichts der Infektionszahlen und der bisherigen Politik der Landesregierung, wäre ein kompletter Lockdown der Branche „der einzig logische und konsequente Schritt“.

Die jüngsten Daten geben Experten Anlass zur Sorge: Am Mittwoch wurden vom Landesamt für Gesundheit und Soziales MV (Lagus) 298 Neuinfektionen gemeldet. Das waren noch einmal 70 mehr als der bisherige Höchstwert vom Dienstag. Bundesweit waren am Mittwoch 590 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden – so viele wie noch nie. In MV starben zwei Corona-Patienten.

Bis Januar Zahlen verdoppelt

Zudem hat der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali, der die Landesregierung regelmäßig mit Simulationsrechnungen zur künftigen Corona-Entwicklung versorgt, seine Prognose aktualisiert: Sollten die Lockerungen über die Feiertage wie geplant kommen, würden sich seiner Berechnung zufolge die Zahlen bis Anfang Januar verdoppeln. Die Sieben-Tage-Inzidenz könnte landesweit auf über 110 steigen. Am Mittwochabend lag sie bei 66,7.

Prof. Dr. Lars Kaderali vom Institut für Bioinformatik der Uni Greifswald Quelle: Universität Greifswald

„Man muss abwägen: Machen wir weiter wie bisher und setzen auf den Impfstoff oder versuchen wir schon jetzt, die Zahlen stärker herunter zu bekommen.“ Es einfach laufen zu lassen, wäre laut Kaderali riskant: „Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Die Intensivstationen sind teilweise jetzt schon voll, etwa bei uns in Greifswald. Und der beginnende Winter, wenn die Menschen länger drinnen bleiben, macht es auch nicht leichter.“ Kaderali empfiehlt daher, über weitere Verschärfungen zumindest nachzudenken.

Vorwarnung von Schwesig

Schwesig sagte am Mittwoch im Landtag: „Auch MV bekommt die zweite Welle heftig ab und wir müssen uns weiter gegen diese zweite Welle rüsten. Ich möchte alle vorwarnen. Wir werden im MV-Gipfel nächsten Dienstag noch einmal darüber reden müssen, dass wir die Maßnahmen, die wir jetzt haben, verlängern und ich rechne auch mit weiteren Verschärfungen.“ Konkrete Maßnahmen nannte sie jedoch nicht.

Bereits am Dienstag hatte die Landesregierung beschlossen, die Maskenpflicht auf öffentliche Plätze zu erweitern, den Ausschank von Alkohol in der Öffentlichkeit zu untersagen und für Pflegeheime erhöhte Schutzvorschriften zu erlassen.

Viele Hotels hätten nicht geöffnet

Laut Dehoga-Chef Schwarz hat der Verband seine Mitglieder bereits informell darauf hingewiesen, dass das Weihnachtsgeschäft wohl ausfallen wird. Ein Großteil der Betriebe hätte seiner Ansicht nach ohnehin nicht geöffnet, weil sich das nicht gerechnet hätte. „Jetzt kommt es darauf an, dass die Hilfen so bald wie möglich ausgezahlt werden“, forderte Schwarz.

Von Axel Büssem