Rostock

Die Behörden haben am Ostersonntag 213 neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Das sind fast doppelt so viele wie am gleichen Tag der Vorwoche, als 108 Infektionen gemeldet worden waren. Zudem wurde am Sonntag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt gemacht.

Die Gesamtzahl der Todesopfer im Land erhöht sich auf 875 – bei 31.587 bestätigten Coronafällen seit Beginn der Pandemie.

Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern steigt deutlich

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz klettert auf 92,3 (+8,9). Den größten Inzidenz-Sprung (+21,6) macht der Landkreis Vorpommern-Greifswald, der jetzt bei 92,1 liegt. Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz ist Ludwigslust-Parchim 131,7 (+16,0). Nur in der Hansestadt Rostock ist die Inzidenz leicht gesunken (-2,9) und liegt bei 70,7. Der Kreis mit der niedrigsten Inzidenz ist Vorpommern-Rügen, dort beträgt sie 59,6.

Die meisten Neuinfektionen gibt es in Vorpommern-Greifswald (62), gefolgt von der Mecklenburgischen Seenplatte (56) und Ludwigslust-Parchim (41).

Aktuell sind Schätzungen des RKI zufolge 3327 Menschen im Land mit dem Virus infiziert, 11 weniger als am Freitag. 286 (+9) von ihnen werden in einer Klinik behandelt, 77 auf einer Intensivstation (+4).

Von amü/OZ