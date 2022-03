Hohe Corona-Zahlen: Wie gut werden neue Varianten noch überwacht?

Hannover

Um herauszufinden, mit welcher Variante man sich angesteckt hat, untersuchen Fachleute die Proben positiver PCR-Tests genauer. Diese spezielle Analyse heißt Sequenzierung oder Erbgutanalyse. In Deutschland wird aber nicht jede Probe gescannt, sondern nur ein sehr kleiner Teil aller positiven Befunde. Wie viele genau, hängt auch vom Infektionsgeschehen ab.

Die nationale Surveillance-Verordnung sieht vor, dass bei hoher Inzidenz mit mehr als 70.000 Neuinfektionen pro Tag bis zu fünf Prozent der positiv getesteten Proben sequenziert - und den Laboren auch vergütet werden. Ansonsten müssen es zehn Prozent sein. „Das ist ein guter Kompromiss, um einen groben Überblick zu bekommen, welche Varianten bereits im Land zirkulieren“, erklärte der Virologe Jörg Timm vom Universitätsklinikum Düsseldorf. „Aber klar: Je mehr Sequenzierungen wir haben, umso besser wird auch die Beurteilung der Lage.“

Seltene Coronavirus-Varianten werden nur durch Zufall entdeckt

Bei voller Auslastung sequenzierten die Labore aus Kapazitätsgründen sogar weniger als fünf Prozent der Proben, sagte die Virologin Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum in Frankfurt. Seltene Virusvarianten würden also nur durch Zufall entdeckt. Sie bedauert zudem, dass die variantenspezifische PCR mit der kürzlich geänderten Testverordnung gestrichen worden sei: Mit dem Verfahren ließen sich Auffälligkeiten aufspüren, was bereits zum Fund einiger seltenerer Virusvarianten geführt habe.

Von RND/dpa/she