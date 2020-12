Covid-19 - Corona-Zahlen am 2. Weihnachtsfeiertag in MV: Inzidenz in drei Kreisen wieder unter 50

Am 2. Weihnachtsfeiertag sind 102 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet worden, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Inzidenz im Land sank noch einmal deutlich. Drei Menschen haben seit Freitag ihre Covid-19-Erkrankung nicht überlebt.