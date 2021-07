Corona-Zahlen am 31. Juli in MV: Weiterer Landkreis rutscht über Inzidenzwert 10

Rostock

Das sind die Corona-Zahlen vom 31. Juli 2021 in MV: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldet 18 neue Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag. Damit sinkt die Landes-Inzidenz minimal auf 8,1. Derzeit sind in Mecklenburg-Vorpommern 207 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am vorherigen Sonnabend, 24. Juli, waren es 128 Menschen, die Landes-Inzidenz lag bei 4,9.

Ludwigslust-Parchim mit Inzidenz von über 10

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim rutscht über die Inzidenz-Marke von zehn und liegt aktuell bei 11,3, der Wert liegt damit 8,5 Punkte über dem der Vorwoche. Eine gute Nachricht gibt es aus dem Landkreis Nordwest-Mecklenburg, dort sank der Inzidenzwert im Vergleich zu gestern um 5,1 Punkte auf 14,0 (Vorwoche 6,4).

Drei Kreise / Kreisfreie Städte liegen über Inzidenz 10

Derzeit liegen in MV drei Landkreise bzw. Kreisfreie Städte bei einem Inzidenzwert von über zehn: Nordwest-Mecklenburg mit 14,0, Schwerin mit 11,5 und Ludwigslust-Parchim mit 11,3.

Die meisten Infizierten sind junge Menschen

Bei der Verteilung auf die Altersgruppen fällt auf, dass die meisten gemeldeten Infizierten zwischen 15 und 34 Jahre alt waren. Hier wurden in den vergangenen sieben Tagen 50 neue Corona-Fälle gemeldet. Es folgen die Altersgruppe 35 bis 59 mit 42 Fällen und die Altersgruppe fünf bis 14 mit 35 Fällen. Bei Kindern zwischen null bis vier Jahren gab es fünf gemeldete Fälle, bei den 60- bis 79-Jährigen drei. Keine neuen Fälle wurden bei Menschen mit über 80 Jahren diagnostiziert bzw. gemeldet.

Neue Todesopfer in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind nicht zu beklagen, die Zahl liegt wie am Vortag bei 1180. Derzeit liegen sechs Menschen mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus, von ihnen muss aktuell keiner auf der Intensivstation behandelt werden.

Von OZ