Rostock

Die Zahl der in MV bestätigten Corona-Neuinfektionen hat sich am Dienstag um 433 erhöht. Das sind wieder deutlich mehr als am Montag, als 125 Fälle gemeldet wurden. Es sind aber 58 weniger als am Dienstag vor einer Woche, als die bislang höchste Zahl neuer Ansteckungen registriert worden war.

Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock weiter mitteilte (Stand: 17.00 Uhr), sank die Zahl der Fälle pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen von 129,2 auf 122,0. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 96,4 gelegen.

Anzeige

Hochrisikogebiet ist weiterhin die Mecklenburgische Seenplatte, 148 registrierte Neuinfektionen gab es dort am Dienstag, die Inzidenz liegt bei 227,7 – ein Minus von 7,2. Die Hansestadt Rostock bleibt am wenigsten betroffen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Inzidenz sinkt um 2,9 auf 45,4 und liegt damit weiter unter der wichtigen 50er-Marke. Auch in allen anderen Landkreisen in MV ist der Wert gesunken.

Lesen Sie auch: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen von MV

Behörden melden sieben weitere Corona-Tote

Nach Angaben des Lagus stieg die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag in MV um sieben. Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in MV 15 325 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 11 521 als genesen.

Lesen Sie auch: In diesen Arztpraxen in Nordwestmecklenburg sollen Corona-Impfungen möglich sein

Auf den Intensivstationen der Kliniken im Nordosten wurden am Dienstag 86 Corona-Patienten behandelt – zehn mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der stationären Corona-Patienten gab die Gesundheitsbehörde Stand Dienstag mit 338 an, 25 mehr als am Vortag.

Von OZ