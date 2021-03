Corona-Zahlen am Donnerstag in MV: 196 neue Fälle – sechs Tote zu beklagen

Rostock

Die gute Nachricht: Die dritte Corona-Welle rollt in MV offenbar nicht so wie im Bundestrend. Darauf lassen zumindest die Donnerstag-Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land, also die Fälle je 100 000 Einwohner in einer Woche, blieb laut Tagesreport der Behörde wie schon die gesamte Woche relativ konstant und stieg im Vergleich zum Mittwoch nur um den Wert 0,1 – auf nun 63,8.

Besorgniserregend allerdings: Es scheint derzeit tendenziell mehr schwerere Verläufe im Land zu geben. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen erhöhte sich im Nordosten weiter und liegt nun bei 55 (am Dienstag waren es noch 40). Andererseits sind dies nach wie vor „nur“ 2,5 Prozent aller bekannten Corona-Infizierten im Land.

Aber auch bei den Todesopfern gab es am Donnerstag zumindest für die Woche eine Höchstzahl – mit sechs Menschen, die an oder mit Covid-19 verstarben. Am Montag und Dienstag waren es 5, am Mittwoch eine Person gewesen. Damit sind in MV seit Beginn der Pandemie nun 823 Tote registriert.

Insgesamt meldete das Lagus 196 Neuinfektionen. Das sind 16 Fälle weniger als am Mittwoch und auch 23 weniger als am Donnerstag der Vorwoche. Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen. Am Montag und Dienstag dieser Woche waren es je 5. .

Nordwestmecklenburg gibt „rote Laterne“ ab

Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz nun im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 89,2, wo der Wert allerdings auch um 4,3 sank. Nordwestmecklenburg gab den traurigen Spitzenplatz in dieser Liste ab, da die Inzidenz hier sogar um 10,8 Fälle auf nun 83,9 hinterging. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald, der ehemaligen Corona-Krisenregion des Landes, bleibt die Inzidenz stabil – und liegt nun bei 80,6 (+0,4).

Auch im Landkreis Rostock (nun 74,6) und Vorpommern-Rügen (44,5) gab es kaum Veränderungen. In der Hansestadt Rostock, wo die Werte zuletzt stetig sanken, ging es wieder leicht nach oben: Von Inzidenz 18,6 auf nun 22,9. Schwerin kletterte von 82,6 auf 84,7.

Aktuell gelten nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 2177 Menschen im Land als infiziert, zwei weniger als noch am Dienstag. Von ihnen sind 226 (-10) zur Behandlung in einer Klinik.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten seit Beginn der Pandemie liegt bei 27 483. Als genesen gelten 24 483 Menschen.

Bundesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb einer Woche von 69,1 auf nun 90 gestiegen.

Von OZ