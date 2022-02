Die Zahl der Neuinfektion liegt deutlich höher als am Freitag der Vorwoche. Es müssen auch wieder mehr Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Das Landesgesundheitsamt meldet fünf weitere Todesfälle.

Corona-Zahlen am Freitag in MV: 4369 neue Fälle, Inzidenz steigt stark

Tagesreport - Corona-Zahlen am Freitag in MV: 4369 neue Fälle, Inzidenz steigt stark

Tagesreport - Corona-Zahlen am Freitag in MV: 4369 neue Fälle, Inzidenz steigt stark