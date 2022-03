Kostenlos bis 18:18 Uhr Corona-Zahlen am Freitag in MV: Inzidenz so hoch wie nie zuvor

Auch am Freitag gibt es viele Corona-Neuansteckungen im Land. Das Landesgesundheitsamt meldet 5944 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert auf einen neuen Rekordwert. Wo die Zahlen am höchsten sind.