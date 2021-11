Corona-Zahlen am Mittwoch in MV: Höchste Inzidenz seit Beginn der Pandemie

Rostock

In MV bleibt die Corona-Lage angespannt. Mit 661 neu registrierten Fällen wurde der zweithöchste Tageswert seit Beginn der Pandemie registriert, meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus). Nur am gestrigen Dienstag lag die Zahl der Neuinfektionen mit 726 noch höher.

Bei der Inzidenz gibt es einen neuen traurigen Rekord. Sie liegt nun bei 183,6 Neuerkrankten pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen – das sind 12,9 mehr als am Dienstag, wo mit dem Wert von 170,7 auch schon ein Höchstwert erreicht worden war. Am Mittwoch vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 119,1 gelegen.

Mehr Menschen auf Intensivstationen

Auch die Zahl der stationären Corona-Fälle steigt. Derzeit werden 153 Menschen (18 mehr als am Vortag) wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. 33 liegen auf Intensivstationen. Das sind insgesamt 4 mehr als am Dienstag. Bei der Hospitalisierungsinzidenz liegen alle Regionen des Landes auf der Corona-Stufenkarte weiterhin im grünen Bereich. Landesweit lag dieser Wert am Dienstag bei 3,4 - er zeigt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

.

5,8 Prozent der verfügbaren Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt. Insgesamt meldete das Lagus für MV am Mittwoch vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona – drei aus der Hansestadt Rostock und einer aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona seit Ausbruch der Pandemie auf insgesamt 1274.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen im Land werden aus der Stadt Rostock (215,7), dem Landkreis Rostock (215,6) und dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte (215,5 vermeldet. Am niedrigsten ist die Inzidenz nach wie vor in Schwerin mit 110,9. Unter Berücksichtigung aller Faktoren zeigte die Stufenkarte für alle Regionen weiterhin gelb. Damit gilt weiter eine Maskenpflicht in Schulen sowie erweiterte Testpflichten.

Inzidenz 360,4 unter Ungeimpften

Bei den Corona-Schutzimpfungen lag die Quote der mindestens einmal Geimpften in MV laut dem Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch bei 67,5 Prozent und die der vollständig Geimpften bei 65,6 Prozent. Die Quote der Auffrischungsimpfungen wurde mit 3,0 Prozent angegeben.

Unter der geimpften Bevölkerung in MV beträgt die Inzidenz nun 38,8, bei den Ungeimpften lautet der Wert 360,4. Aktuell gelten 3400 Menschen im Land als Corona-infiziert.

Von OZ/al