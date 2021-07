Rostock

Sieben neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – nur noch halb so viele wie am gleichen Tag eine Woche zuvor.

Damit gibt es am zweiten Tag in Folge einen Rückgang bei den Neuerkrankungen im Nordosten, bis Montag waren die Zahlen noch – allerdings auf schwachem Niveau – wieder stetig gestiegen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner sinkt auf den Wert 2,7 (-0,3).

Kein Patient auf einer Intensivstation

Es gibt allerdings erneut einen Sterbefall. Die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie liegt nun bei 1166. Auf einer Intensivstation muss aktuell kein Covid-Patient mehr behandelt werden – drei Menschen liegen mit der Krankheit in einer Klinik.

Auffällig ist, dass die Neuinfektionen fast nur noch in jüngeren Altersgruppen registriert werden. Bei den über 80-Jährigen wurde in den vergangenen sieben Tagen kein Corona-Fall gemeldet. Von den insgesamt 44 Erkrankungen entfallen in diesem Zeitraum die meisten auf die Gruppe der 35- bis 59-Jährigen (16), gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen (15 Fälle). Bei Kindern und Jugendlichen, die 14 Jahre und jünger sind, wurden neun Fälle bekannt. Fünf Infektionen gab es bei den 60- bis 79-Jährigen.

Zweistellige Inzidenz nur in Schwerin

Die Landeshauptstadt Schwerin bleibt die einzige Region mit einer zweistelligen Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert liegt nun bei 10,5 (-0,5), drei neue Fälle wurden hier gemeldet. Drei neue Infektionen gab es auch in Vorpommern-Greifswald – die Inzidenz steigt damit dort auf 3,8 (+0,8). Eine Neuinfektion kam in Ludwigslust-Parchim hinzu (Inzidenz bleibt bei 2,4).

Bester Wert an der Seenplatte

In allen anderen Regionen gab es keinen neuen Fall. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz im Land hat weiter der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 0,4. Der Landkreis Rostock liegt bei 0,9 (-1,0) und Vorpommern-Rügen gleichbleibend bei 1,3. Nordwestmecklenburg hat eine Inzidenz von 2,5 (-0,7), und auch in der Hansestadt Rostock gab es einen spürbaren Rückgang auf 4,8 (-1,4).

44259 Menschen haben sich in Mecklenburg-Vorpommern seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus angesteckt. 43005 gelten wieder als genesen.

Von OZ/al