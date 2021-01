Kostenlos bis 18:39 Uhr Corona-Zahlen am Mittwoch in MV: Inzidenz kratzt an wichtiger Marke

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich am Mittwoch erneut weniger Menschen mit dem Coronavirus infiziert als am gleichen Tag der Vorwoche. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt erneut – in Rostock sogar unter 35.