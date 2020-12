Corona-Zahlen am Montag: Lagus meldet 83 neue Fälle in MV

Schwerin

Eine neue Woche bricht an und das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat 83 neue Coronainfektionen und 2 Todesfälle am Montag gemeldet. Je ein Mensch ist in Nordwestmecklenburg und Schwerin an oder mit dem Coronavirus gestorben. Damit sind in MV jetzt insgesamt 100 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Die meisten Neuinfektionen wurde in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald (+30) und Mecklenburgische Seenplatte (+28) gemeldet. In den Landkreisen Vorpommern-Rügen (+7), Landkreis Rostock (+6), Hansestadt Rostock (+5), Ludwigslust-Parchim (+5) und Schwerin (+2) lagen die Neuinfektionen im einstelligen Bereich. Im Landkreis Nordwestmecklenburg wurde keine neue Corona-Infektion gemeldet.

Ab Mittwoch gibt es in ganz Deutschland einen harten Lockdown voraussichtlich bis zum 10. Januar. Besonders der Einzelhandel ist von Schließungen betroffen. Lesen Sie hier mehr: Corona-Lockdown in MV: Welche Geschäfte jetzt noch geöffnet sind und welche nicht

So entwickeln sich die Inzidenzwerte der Landkreise

Als Risikogebiete zählen bereits alle Landkreise in MV außer Rostock und Landkreis Rostock. Die höchste 7-Tage-Inzidenz im Land hat immer noch Schwerin (141,1 ), aber auch die Mecklenburgische Seenplatte (128,6), Ludwigslust-Parchim (123,7), und Nordwestmecklenburg (122,7), obwohl am Montag keine weiteren Infektionen in NWM gemeldet wurden. Vorpommern-Greifswald erreicht eine 7-Tage-Inzidenz von 118,4. Aber auch die Inzidenzwerte in Vorpommern-Rügen (63,6) und Landkreis-Rostock (39,9) steigen. Lediglich Rostock hat noch eine vergleichsweise niedrige 7-Tages-Inzidenz von 16,7.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in sieben Tagen) steigt damit in MV von 90,0 am Sonntag auf 91,1 am Montag.

Aktuell werden 178 Personen mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, das sind 25 Personen mehr als am Sonntag – davon 39 auf einer Intensivstation. das entspricht einem Wert von acht Prozent der Infizierten. Laut Schätzungen des Robert-Koch-Institutes ( RKI) sind 5994 Personen in MV bereits wieder von ihrer Corona-Erkrankung genesen. Bislang wurden seit Beginn der Pandemie 8316 Personen in MV positiv auf Covid-19 getestet.

Von OZ