Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Montag 1859 neue Corona-Infektionen in MV gemeldet. Die Inzidenz im Land steigt, mehr als 38 000 Menschen gelten derzeit als infiziert.

