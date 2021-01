Corona-Zahlen am Neujahrstag in MV: Neuinfektionen bleiben unter 200er-Marke

Rostock

Die gemeldeten Corona-Zahlen bleiben am Neujahrstag weiterhin auf einem etwas niedrigerem Niveau als in den vergangenen Tagen. Am 1. Januar meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittag 196 neue Infektionen innerhalb eines Tages. Ob der registrierte Rückgang mit einer geringeren Anzahl von Tests im Vorfeld der Feiertage zusammenhängt, blieb zunächst offen.

Angesteckt haben sich Menschen in allen Regionen des Landes. Die meisten Fälle verzeichnen die Landkreise Vorpommern-Greifswald (72), Mecklenburgische Seenplatte (56), Vorpommern-Rügen (16) und Schwerin (15). In Rostock wurden 13, in Nordwestmecklenburg acht und im Landkreis Rostock fünf Neuinfektionen registriert.

Ein Corona-Toter binnen 24 Stunden in MV

Ein weiterer Mensch mit einer nachgewiesenen Infektion ist seit Donnerstag gestorben. Er oder sie stammt aus Nordwestmecklenburg. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern auf 173.

Aktuell sind 275 Personen in MV (+11) im Krankenhaus, 76 von ihnen haben einen so schweren Verlauf, dass eine Behandlung auf der Intensivstation nötig ist (-2).

Inzidenz in vier Regionen von MV über 100

Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) im Land stieg von 90 auf 92,4. Damit hat MV nur die viertniedrigste Inzidenz deutschlandweit. In Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg ist die Inzidenz geringer. Am höchsten in MV ist sie im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, die Stadt Rostock hat die geringste Inzidenz.

Auch die Zahl der Menschen im Land, die gerade infiziert sind, steigt. Derzeit sind das Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) zufolge 2758 Personen. Seit Donnerstag sank der Wert um 125.

Von Ann-Christin Schneider