Die Gesundheitsbehörden haben am Samstag 19 weitere Corona-Fälle gemeldet. Das sind acht weniger als am gleichen Tag der Vorwoche. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 14,7 und steht damit kurz vor dem einstelligen Bereich. Eine weitere gute Nachricht: Es gibt keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.

Grund zur Sorge gibt es allerdings im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Dort gibt es am Samstag die meisten Fälle im Land (11). Grund ist ein größerer Ausbruch in einem Geflügelbetrieb. Die Inzidenz dort steigt aber nur leicht um 0,5 auf 26,0 – der höchste Wert im Land. Abzuwarten bleibt allerdings, wie sich die Lage dort in den nächsten Tagen entwickelt.

Mehrere Regionen melden keinen einzigen Fall: Dazu zählen Vorpommern-Rügen sowie die kreisfreien Städte Schwerin und Rostock. Die landesweit niedrigste Inzidenz hat Vorpommern-Rügen mit 4,5.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es nun 43.826 bestätigte Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern. 1023 gelten derzeit als infiziert (-71). Verstorben sind 1120 Menschen an oder mit dem Virus. 106 Personen befinden sich derzeit mit Corona im Krankenhaus (-14), 37 davon liegen auf einer Intensivstation (-3).

Von amü