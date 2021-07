Kostenlos bis 17:31 Uhr Corona-Zahlen am Samstag in MV: Zwei Fälle in Schwerin

Die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern bleibt entspannt. Die Behörden melden zwei neue Fälle und keinen Todesfalls. Die landesweite Inzidenz ist weiterhin unter 2.