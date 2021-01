Rostock

Mit 69 Neuinfektionen innerhalb eines Tages hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Sonntag nun die kritische Marke für die Einstufung als Hochrisikogebiet überschritten. Der Inzidenz-Wert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt in dem Landkreis nun bei 200,3. Damit können schärfere Maßnahmen verhängt werden. Dazu zählen etwa Ausgangssperren, ein 15-Kilometer-Radius sowie die Schließung von Schulen und Kitas.

Wieder unterhalb der 200er-Marke ist hingegen der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. 19 Neuinfektionen wurden dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Sonntag gemeldet, die Inzidenz liegt nun bei 194,1.

Anzeige

Lesen Sie auch: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen von MV

Rostock unter der 50er-Marke

Am wenigsten Corona-Fälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es weiterhin in der Hansestadt Rostock. Hier wurden am Sonntag 15 neue Fälle registriert. Der Inzidenz-Wert von 41,6 auf 46,8. In Schwerin und den Landkreisen Rostock und Nordwestmecklenburg infizierten sich jeweils zwei weitere Menschen mit dem Virus, in Ludwigslust-Parchim sind es fünf, in Vorpommern-Rügen sind es acht.

Mehr lesen: 15-Kilometer-Radius: Karte zeigt, wo Bürger in MV ab Inzidenz von 200 noch hindürfen

Zehn weitere Todesfälle

Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern mit 122 neuen Fällen nun bei 121,4 – ein Anstieg um 2,7 im Vergleich zum Vortag. Insgesamt haben sich bisher 16746 Menschen mit dem Virus infiziert, schätzungsweise 12700 gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt am Sonntag bei 308 – das sind zehn mehr als noch am Vortag.

Landesweit werden dem Bericht zufolge derzeit 322 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt, 22 weniger als am Vortag. Die Zahl derjenigen, die auf einer Intensivstadtion liegen, sank von 92 auf 88.

Von Katharina Ahlers