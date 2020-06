Das Landesamt für Gesundheits und Soziales (Lagus) hat am Sonntag eine neue Corona-Infektion in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Damit steigt die Zahl der bislang bestätigten Fälle auf 774. 740 dieser sind nach Schätzungen wieder genesen.

