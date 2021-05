Rostock

Das Landesamt für Gesund und Soziales (Lagus) hat am Sonntag 13 neue Corona-Fälle in MV gemeldet. Das sind 14 weniger als noch vor einer Woche. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bleibt mit 14,7 unverändert im Vergleich zum Vortag. Jedoch ist ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.

Die meisten Neuinfektionen sind in der Hansestadt Rostock aufgetreten (5), wohingegen im Landkreis Ludwigslust-Parchim, der gestern noch als Sorgenkind galt, nur ein neuer Fall hinzukam. Dort gab es in dieser Woche einen Corona-Ausbruch in einem Geflügelbetrieb, dessen Folgen noch nicht abzusehen sind. Erst morgen findet ein erneuter großangelegter Testtag für die Beschäftigten und ihre Familien statt.

Die Landeshauptstadt Schwerin sowie der Landkreis Vorpommern-Rügen melden keinen einzigen Fall. Auch in den anderen Landkreisen sind ein, maximal zwei neue Infektionen zu verzeichnen. Die jeweiligen Inzidenzen schwanken kaum. Spitzenreiter bleibt Vorpommern-Rügen mit einem unveränderten Wert von 4,5.

Keine Veränderungen gibt es auch in den Kliniken des Landes. Dort befinden sich nach wie vor 106 Personen wegen des Coronavirus in Behandlung, 37 davon auf einer Intensivstation. Verstorben sind nun seit Beginn der Pandemie 1121 Menschen an oder mit dem Virus. 41 772 Menschen gelten mittlerweile als genesen, 946 sind aktuell infiziert – 77 weniger als am Vortag.

Von mb