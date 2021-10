Corona-Zahlen am Sonntag in MV: Alle Kreise laut Risikogewichtung auf Gelb

Rostock

76 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – 25 weniger Fälle als einen Tag zuvor. Die Inzidenz im Land steigt leicht: um 1,9 auf 71,8 – und damit auch das Risiko in den Kreisen und kreisfreien Städten. Alle Regionen von MV sind auf der risikogewichteten Stufenkarte des Landes aktuell nun gelb eingefärbt.

Die Behörde meldet zudem keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in MV. Die Zahl der Todesopfer bleibt damit bei 1226 seit Beginn der Pandemie.

Hier gab es am Sonntag die meisten Neuansteckungen

Die meisten neuen Infektionen (+36) sind am Sonntag an der Mecklenburgischen Seenplatte gemeldet worden, 14 weitere in der Hansestadt Rostock. Im Kreis Vorpommern-Rügen wurden zehn Neuinfektionen registriert. Acht im Kreis Rostock, sieben in Vorpommern-Greifswald und eine in Nordwestmecklenburg.

Schwerin und Ludwigslust-Parchim meldeten keine neuen Corona-Fälle. Durch einen Ausfall des elektronischen Meldesystems gibt es aus diesen Regionen am Wochenende keine Zahlen.

Weniger Menschen auf Intensivstation

67 Menschen in MV befinden sich aktuell im Krankenhaus, also keine Veränderung zum Vortag. Die Inzidenz der Hospitalisierungen – das Leitkriterium für die Ampelstufen – sinkt leicht: um 0,1 auf 1,5. 21 Menschen werden aktuell auf einer Intensivstation behandelt, drei Personen weniger im Vergleich zu Sonnabend. Die ITS-Auslastung sinkt leicht um 0,5 auf 3,5 Prozent.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ/acs